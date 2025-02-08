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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只吳沛憶！罷免林俊憲也被退　本人困惑：沒看過連署站

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲綠委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨發動罷免綠委吳沛憶，前空軍副司令張延廷做為備補領銜人，5日將2678份提議書交中選會；因張延廷在萬華設籍未滿4個月，不符合備補領銜人資格，罷免提議書全數被退件。今（8日）稍早，吳沛憶也收到北市選委會公文，確定相關罷免案「不予受理」。而不只吳沛憶，綠委林俊憲發現自己同樣在送件罷免名單，但也被退件，林俊憲表示，問遍選區內的市民朋友，居然沒人看過哪裡有連署站？默默送件又默默退件，甚至連理由書也沒人看過。

林俊憲表示，吳沛憶罷免案被退件的事情曝光後，發現原來我他也在送件名單中，然後也是被退件了，不過他們應該不會就此作罷。怎麼說呢？其實自己心裡早有預感會被針對。

林俊憲指出，這一年來，擴權法案、憲訴法、財劃法，再到最近的預算風波，每次他都站在風口浪尖，把立院的第一手消息傳達給大家，把他在國會多年的經驗，轉化成簡單易懂的文字，讓更多「隱形席次」了解。再加上自己跟賴總統多年的情誼，這個席次在政治上，有很強烈的指標性。打壞這些人的算盤，不針對他才奇怪。

林俊憲直言，但非常神奇的是，問遍選區內的市民朋友，居然沒人看過哪裡有連署站？也不要說連署站，連文宣都沒看過，一切都在無聲無息、摸不清對方是誰的情況下，默默送件又默默退件，甚至連理由書也沒人看過。沒關係，這幾天他收集更多資訊後，下週會有正式記者會跟大家報告。

林俊憲強調，自己也早就說過，要搞報復式罷免，「好膽就來」，他一定會正面迎戰，好好展現台南人的氣魄，不讓當初支持他的12萬6千位朋友失望。

另外，由於罷免綠委蔡其昌提案人高富源，是國民黨台東縣南田村里長，也傳出因設籍問題資格不符遭到退件。
 

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