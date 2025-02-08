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1年只工作4個月！陸冷門職業「日薪9萬」　他坦言：還是缺工

▲▼高級冰雕師陳榮欣。（圖／翻攝自微博）

▲哈爾濱冰雕師陳榮欣。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

哈爾濱冰雪大世界自去年大爆紅後，當地文旅擴大今年的規模，各式各樣的冰雕吸引無數各地遊客前來打卡。其中熱門冰雕之一冰雪遼寧艦的主冰雕師陳榮欣透露，這項工作一年只需工作4個月，日薪最高可達2萬元（人民幣，下同，約台幣9萬元），但仍找不到人來做。

據《錢江晚報》報導，陳榮欣表示，哈爾濱爆紅之後，更多人看到冰雕行業是好事，「有90%的收入集中在冬季，一年四季都冰雕的話對身體傷害很大，如果冰雕師只會冰雕，可能會比較尷尬。」

▲陳榮欣製作鑽戒冰雕。（圖／翻攝自微博）

▲▼高級冰雕師陳榮欣。（圖／翻攝自微博）

▲▼高級冰雕師陳榮欣。（圖／翻攝自微博）

▲陳榮欣製作鑽戒冰雕。（圖／翻攝自微博，上同）

他表示，「大部分冰雕師日薪在1000至3000元（約台幣4500至1.3萬元），頂尖的冰雕師，日薪能達到1.5至2萬元（約台幣6.7萬至9萬元），但這種人很少，一般是行業專家或評審。」

他坦言，「目前冰雕產業處於青黃不接的階段，比較尷尬，有承包的能力人很少，整個產業冰雪公司加起來不超過20家，上面說的一天能賺一兩萬的，可能就是個位數，在這個行業，專業水準是不藏假的，刻得好總有一碗飯吃，手藝不行就沒有人僱你工作，圈子很小，全中國真正能談得上為冰雕師的，可能都不足百人。」

對於這項工作的困年，陳榮欣也點出，「第一關要克服的就是寒冷，保守估計我們每天要在戶外待10個小時左右，如果遇到特別急的項目，會更久，我們曾經有一次，4個人三班倒，晝夜施工4天做了4個冰雕景觀，每個人在戶外工作都超過18小時。

▲陳榮欣帶著團隊製作出的冰雪。（圖／翻攝自微博）

▲▼高級冰雕師陳榮欣。（圖／翻攝自微博）

▲▼高級冰雕師陳榮欣。（圖／翻攝自微博）

▲陳榮欣帶著團隊製作出的冰雪遼寧艦。（圖／翻攝自微博，上同）

陳榮欣表示，「長期在戶外施工是無法經常進入室內的，因為雕刻過程中經常會沾一些冰沫雪沫，如果冷了就進入屋，這些冰沫雪沫在室內融化了，衣服變潮濕，出去會更冷，再來我們很少喝水，因為冷的環境下，人喝的水越多就越冷，就算你喝的是熱水也是，再加上我們穿得比較厚重，上廁所也不是很方便，真渴了就在嘴裡含一塊冰。」

他還說道，「還有吃飯問題，如果回到屋裡吃，暖和地吃完飯了，身上的冰雪都融化了，尤其天剛黑的時候，是最冷的時候，人就容易撐不住，所以我們就會在戶外吃飯，熱騰騰的飯剛打開，兩三分鐘就涼了，就得盡快吃，所以我們很多人都有風濕關節炎以及胃病。」

▲▼高級冰雕師陳榮欣。（圖／翻攝自微博）

▲▼高級冰雕師陳榮欣。（圖／翻攝自微博）

▲白天的冰雪遼寧艦。（圖／翻攝自微博，上同）

陳榮欣笑道，「關於冰雪的藝術我們有一個很浪漫的說法，它美的原因就在於它是瞬時藝術，不是永恆的，大家為什麼每到冬季都想來哈爾濱，因為大家都知道開春以後，冰雪就消融回歸大地了。」

陳榮欣面對雕刻師的人才缺口表示，「期望有更多的人來從事這個行業，讓更多的人看到我的家鄉哈爾濱，我希望能創造的更多工作崗位，讓大家在自己的家鄉就能得到一份溫飽的工作，不用外出打工外出創業，就有更多的孩子，不再是留守兒童，有更多的老人不再是空巢老人。」

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