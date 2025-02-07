洗完澡追劇！年輕人傻見「1類人還在加班」　網爆共鳴：不想回家

▲原PO不解，為何六七年級前輩很愛加班。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「為什麼這麼愛加班？」一名八年級網友發現，職場上的六、七年級前輩特別熱衷加班，讓他十分不解。而他一到下班時間就打卡閃人，回家洗澡吃飯後早已進入追劇模式，卻發現群組裡的前輩還在發訊息、回覆郵件。文章曝光後，有網友感嘆背後可能原因，「下班要帶小孩，被老婆念，各種不自由！」

一名網友在PTT表示，他一向準時打卡上下班，甚至常常17點59分就已經站在打卡機前面，準備刷卡走人。

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不過他觀察到公司裡的六、七年級前輩，似乎對加班毫無怨言，甚至有時候原PO回到家、洗完澡、滑手機追劇時，前輩們竟還在群組裡發訊息，或是繼續回應客戶的電子郵件，這讓原PO相當困惑，「為什麼六、七年級那麼愛加班？」

文章曝光後，網友紛紛回應，「七年級一半都很奴啦，八年級以後才比較正」、「只有五六年級才這樣好嗎」、「我七年級準時下班，反而一堆八年級的很愛下班前群聚聊天」、「我七年級，下班前15分鐘就設好鬧鐘提醒我要下班了」、「並沒有喔，我都一小時前就在準備了」、「認識的七年級都蠻懂生活的」。

不少網友秒懂加班的背後原因，「上班比顧小孩輕鬆」、「如果有老婆小孩，確實會想加班XD」、「就待公司比較快樂啊」、「因為下班要做家事+帶小孩+老婆碎念，哭喔！老婆帶小孩出去花錢=社會觀感良好；老公下班打電動=罪該萬死，一律死刑」、「下班要帶小孩，被老婆念，各種不自由」、「要面對生活開支，所以加班是最好的選擇」、「等你結婚生小孩就知道」、「因為不想回家...要上另一種班」。