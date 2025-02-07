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逛「屏日曬書祭」兼拜新丁 文化庄頭書市8日熱鬧登場

▲「屏日曬書祭」首度與佳冬的拜新丁活動結合 。（圖／繫。本屋提供）

▲「屏日曬書祭」首度與佳冬的拜新丁活動結合 。（圖／繫。本屋提供）

記者陳崑福／屏東報導

由屏東的獨立書店共同發起的第二屆創新書市「屏日曬書祭」，本月8日將前進佳冬，首度與佳冬的拜新丁活動結合，遊客可以拜新丁、遊客庄、還可以逛書市，書展不再侷限城市，而是與庄頭文化、廟宇活動，一起成為書市的要角，開啟全新的文化想像。

文化部連續兩年推動享讀福爾摩沙計畫，鼓勵獨立書店串連與辦書展，今年更鼓勵書店前進庄頭，與地方文化及走讀活動結合，打破過去對書市的想像；屏東縣今年由十家在地的獨立書店共同號召，8日、9日將前進佳冬，首度與客庄重要文化活動拜新丁結合，鼓勵更多人走進客庄看見地方文化、也看見屏東各具特色的獨立書店。

主辦的繫。本屋表示，這次參與的獨立書店最北來自台北，最南來自恆春，距離超過四百公里，大家都將齊聚佳冬。參與的在地書店包括：繫。本屋。永勝5號。小沐屋工作室。小陽。日栽書屋。艸魚禾堂。在，繁華阿嬤家。紅氣球書屋。幼稚園小書房有機書店。咖必冊店。七木人文空間書房等。外縣市書店及出版社則有日榮本屋。大河壩小書店。地下書房。唐山書店、新經典文化及四也文化出版公司。

最特別的是，佳冬鄉六根庄是有名的活的博物館，蕭家古厝、楊氏宗祠、步月樓、張家商樓等古蹟一字排開，在這樣聚落之間逛書展，堪稱最美的文化體驗。

佳冬場的書市時間是2月8日至9日，每日晚下午14:30至20:30， 地點在屏東縣佳冬鄉六根庄三山國王廟(屏東縣佳冬鄉啟南路57號)，除了書市集，現場還有唸歌團、氣球藝人等精彩表演，並安排作家短講，客委會客家文化發展中心研究員邱秀英、李萍、戴正倫及作家巴代、陳凱琳、 朱宥勳都將現場開講。

除了書市集外，還有深入地方的走讀活動，有興趣的民眾可蒐尋繫。本屋及參加串聯的各書店粉專。
拜新丁 逛書展 屏東書店群攜手前進庄頭

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