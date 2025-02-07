流感疫苗打氣趨緩　公費昨日接種1.8萬劑「全國剩2.5萬劑」

▲疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S因流感併發肺炎猝逝，引起國內流感疫苗搶打潮，不過根據疾病管制署最新統計，昨（6日）全國公費流感疫苗接種約1.8萬劑疫苗，打氣稍有趨緩，全國剩餘疫苗約2.5萬劑。行政院昨宣布增購10萬劑流感疫苗，疾管署目前和各廠商洽談中，若根據去年度疫苗採購單價計算，至少要再花上2300萬元。

國內公費流感疫苗從去年10月開打，並於今年1月1日起開放全國年滿6個月以上民眾接種，然而3日傳出大S在日本因為流感猝逝消息，這幾天國內出現流感疫苗瘋搶，各縣市原本還剩約20萬劑疫苗，一下子就所剩無幾，疾管署今日公布最新統計，昨日全國公費流感疫苗接種約1.8萬劑疫苗，剩餘約2.5萬劑。

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不過昨日接種1.8萬劑，和前三天單日分別接種4萬、7.3萬、4.6萬劑相比，打氣明顯減少。被問及是民眾搶打情況稍有趨緩又或者部分地區疫苗用盡而打不到？疾管署副署長曾淑慧僅說，這幾天確實有減少趨勢，但還是會持續監測使用情況，目前行政院已經拍板要增購10萬劑公費流感疫苗，給11類高風險對象施打。

曾淑慧表示，現正著手辦理疫苗緊急採購作業，若疫苗採購程序及交貨過程一切順利，預估疫苗最快可於2月20日到位。至於這筆疫苗增購預算，曾淑慧說明，會使用今年度的疫苗基金預算，但目前還在與廠商洽談、議價中，尚無法確認實際金額。

不過若根據疾管署去年度4價流感疫苗招標結果，各廠疫苗採購價格在每劑232元到242元之間，按此推估，10萬劑增購疫苗預期還要花上2300萬元的預算，但實際金額仍要視決標結果。

行政院長卓榮泰昨日宣布增購疫苗時，也提到今年度疫苗基金預算和公務預算撥補疫苗基金分別被凍結100萬和1000萬元。被問及預算凍結與增購疫苗，是否會影響今年底要使用的公費流感疫苗採購？曾淑慧則坦言，如果沒有解凍或者解凍太晚，採購恐怕會受到影響與壓縮。

▲增購10萬劑流感疫苗對象。（圖／疾管署提供）