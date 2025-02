李珠珢在台灣！「1則限動」洩蹤跡　網見1女神也在：富邦出手了？

▲李珠珢已經在台灣了。(圖/翻攝自Instagram/0724.32)

記者曾筠淇/綜合報導

南韓「三振舞女神」李珠珢(이주은)加盟台灣職棒富邦悍將Fubon Angels,一舉一動都受到關注。稍早李珠珢PO出一則限時動態,畫面的一行「Welcome to Taiwan」就引起網友討論,還有人發現,另名女神現在也在台灣了!

李珠珢稍早在IG發布限時動態,她對著小卡比出半顆愛心,而小卡上寫著的正是「Welcome to Taiwan & Enjoy your stay with us.」小卡右上角,則寫著「HYATT Place」,可推知她人目前應該就在新莊的凱悅嘉軒酒店。

稍早資深媒體人黃揚明就在臉書上發文表示,李珠珢在IG秀出飯店給她的飯店小卡,證實她人現在就在台灣。底下網友也紛紛回應,「安排住在新莊凱悅,富邦對她真是禮遇」、「休賽季的富邦真的無人可敵」、「珠珠好低調欸,還是是因為賽季還沒開始的原因」、「真期待看她上場」、「我邦威武」。

其中還有網友貼出另則限時動態,直呼「巧的是全恩菲也住這一間,不知道富邦爸爸是不是出手了?」從全恩菲的IG限時動態也可見,她同樣收到了寫著「Welcome to Taiwan & Enjoy your stay with us.」的小卡,她甚至還寫著「謝謝,太親切了」。

▲全恩菲也有收到小卡。(圖/翻攝自Instagram/jexxbi)

值得一提的是,日前粉專「WBCQ 世界棒球經典賽資格賽」發文表示,這屆除了來自台灣24位CT AMAZE的強力應援外,也加入了來自韓國的13位Classic Star 來到大巨蛋,其中就包含了全恩菲。

當時便有網友在PTT上直呼,「全恩菲之前來過台灣嗎?這次居然有她」、「意外有全恩妃」。也有網友則是開玩笑,「宇宙邦大型啦啦隊面試場」、「邦邦面試場」。