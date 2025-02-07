快訊／碎屍案第2名死者身分曝光！　鑑定結果「確認為左營失蹤婦」

▲73歲張姓男子涉有重嫌，遭檢警移送。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄日前發生殺人碎屍案！一名71歲林姓婦人大年初五出門卻就此失聯，警方循線查出73歲張男，張男家中血液樣本查出有其他人的血跡反應。而左營有另一名失蹤3星期的張姓婦人，懷疑其失蹤與張男有關，稍早DNA鑑定結果出爐，張男家中的血液樣本身分確認為張女。

高雄碎屍案震驚社會，林婦被分屍成極度不完整的屍塊，還疑似遭到剝皮，目前遺體僅找到腳掌、內臟及部分不完整屍塊。檢警在張男家中發現多處血液噴濺痕跡，進一步比對發現，除了林婦的血液之外，還有其他人的血液樣本，疑似有其他被害人。

而左營區一名75歲張姓婦人從1月27日晚間便失聯，張婦兒子報案一般協尋人口。警方初步調查，張婦的曾姓女兒1月14日曾載張婦返回左營區的住家，之後就未曾見過母親，曾姓女兒2月1日再度報案，全案升級為緊急協尋案。

警方進一步調查發現，張婦1月17日下午1時曾出現在三民公園，接著搭捷運到後驛站步行。由於檢警在張男的家中發現其他血液樣本，目前已採取曾姓女兒的口腔檢體送鑑識中心比對，稍早鑑定結果出爐，確認張男家中其他人的血液樣本，就是張姓婦人。