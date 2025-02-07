女律師坦言「具俊瞱聲明」雖帥但可能事與願違　若惡人是指他

▲大S、具俊曄。（圖／翻攝自大S IG）

記者葉國吏／綜合報導

大S先生具俊曄6日晚間發文表示「遺產權利將全留給S媽」，女律師李怡貞大讚「具俊曄的文很帥」，同時也提醒具俊曄要在3個月內提出7個文件，不過也直言「如果如果惡人指的是汪小菲，那麼很可能會事與願違。」

具俊瞱在聲明中直接表明「熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」，聲明中也寫道「可是我們還在處於喪失和哀悼的時間中 有些人像惡魔般批評我們一家人 也損害我的愛」、「關於孩子們 我不要讓任何惡人接觸孩子們 都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人。」

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▲汪小菲接獲大S的噩耗後，接連出現失神舉動。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

對此李怡貞發文大讚「具俊瞱的文很帥」，不過也提到根據民法規定，拋棄繼承必須在3個月內提出拋棄繼承聲請書、被繼承人除戶戶籍謄本（如戶籍尚無死亡記載，應同時提出死亡證明書）、拋棄人戶籍謄本（勿省略記事欄）、拋棄人印鑑證明、印鑑章、繼承系統表（各順序之繼承人中，如有已死亡者應註明死亡日期）、拋棄通知書收據（已通知「因自己拋棄成為新繼承人」的對象的證明，如存證信函、雙掛號回執等）、其他法院要求的文件。

但李怡貞也坦言，若具俊瞱聲明中所提的惡人是汪小菲「那麼很可能會事與願違，只能用一些暫時處分的手段拖一點時間。」、「如果惡人指的是張蘭，確實祖父母沒有單獨主張會面交往的權利，只能共同參與，也就是汪小菲探視時一併參與。」