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人妻保險員偷吃主管　綠帽夫見「鹹濕對話」氣到血癌復發

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲人妻保險員偷吃主管，綠帽夫見「鹹濕對話」氣到血癌復發。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹一名從事保險行業的張姓人妻已結婚7年並育有一女，卻不顧家庭與公司吳姓主管發生婚外情，吳男為了娶她甚至不惜與女友分手。張女的陳姓丈夫去年7月意外發現張女、吳男互傳的鹹濕訊息，找吳男對峙時，對方還嗆他「沒錢」、「不怕被提告」等，氣得他決定向2人提告並求償200萬元。

根據判決書指出，陳男跟張女結婚已7年，育有一名未成年女兒，不料去年7月他意外發現張女跟公司主管吳男在LINE的鹹濕對話，才驚覺自己被妻子戴綠帽，妻子之前多次聲稱外出拜訪客戶，其實都是去找吳男偷情，而吳男為表明想娶張女的決心，也不惜與女友分手。

陳男事後找吳男對峙，沒想到對方卻態度囂張，嗆他「戶頭沒錢，不怕被提告」，若是被提告，就把LINE對話內容全部交給法官等。陳男因為妻子出軌事件，導致身心飽受煎熬，甚至讓原本已經控制住的急性骨髓性白血病（血癌）復發，並患上精神焦慮疾病，他最終決定向2人提告並求償200萬元。

新竹地院法官審理時，檢視張女、吳男LINE對話，發現2人互傳鹹濕情話「走阿，不過現在去，只能去薇閣了喔，也只剩那邊有開了」、「妳覺得我會這麼輕易放妳回家嗎，要睡，也要讓妳睡在我懷裡」、「我當天有戴，所以沒懷孕，很正常吧」、「啥時要當我老婆，需要求婚的話，我先去挑個鑽戒」等。

法官認為，LINE對話內容顯示2人確實關係親密，並有多次發生性行為之事實，加上兩人曾相約一起製作對戒，兩人舉動已超出一般異性朋友間正常之社交互動往來，亦侵害了陳男配偶權利，審酌後判處張女、吳男須共同賠償陳男40萬元，可上訴。

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