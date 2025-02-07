冷氣團來襲「發燒頭痛、關節痛」接連報到？日本「大正百保能」祭出3種解決方案

▲天冷季節變換常見各種感冒、頭痛、關節痛，「大正百保能」在台推出了解痛三大解決方案，幫助身體恢復舒適！（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

隨著一波波強烈大陸冷氣團襲台，除了積極準備保暖策略，也別忘了幫自己和家人備妥止痛方案！無論是籠罩在寒冷的天氣下，或是頻繁進出冰冷室外、溫暖室內所造成的溫差，都有可能誘發感冒、發燒、頭痛、敏感性牙痛等症狀，甚至女性的生理痛更是不分季節定期來襲！偏偏放了個年假以後，職場和家庭仍有無數工作等著進行，忍痛工作勞動的情形屢見不鮮。其實，與其忍受這些不必要的痛苦，不如選擇更聰明的解痛方式，讓生活重新回到舒適與高效的狀態。

▲放完冷颼颼的年假後，不少南北奔波的上班族要面對的第一件事就是大痛小痛找上門。（示意圖／資料照）

日本「大正百保能」深受消費者信賴，早已是無數家庭急救箱與辦公室抽屜裡的常備藥品，而在台灣，更特別針對消費需求推出了解痛系列，從最基本的解痛加強錠，到進階的止痛雙效顆粒、解痛金加強錠，讓需要的民眾更能對症下藥，選擇最適合自己的止痛方案。

日常基本款——「解痛加強錠」溫和快速不傷胃

強調不含阿斯匹林等常見消炎止痛成分的「解痛加強錠」，可以說是一般家庭最基本也是最常見的解熱鎮痛劑。由於主打能快速吸收、消除各種疼痛並且不傷胃，從輕微頭痛、日常疲勞帶來的不適，到感冒發燒前兆都適合。

▲強調不含阿斯匹林的「解痛加強錠」，主打能消除各種疼痛且不刺激胃，是居家常見的止痛藥。

隨身好攜帶——「止痛雙效顆粒」旅途移動中也能雙效鎮痛

隨身好攜帶的「止痛雙效顆粒」以輕巧鋁箔包裝設計，有助於防潮防損之餘，更適合在旅行、出差的途中帶在身上，給自己與家人滿滿安全感。在忙碌的出差行程中，因為突然的發燒、偏頭痛、生理痛打亂工作效率，或因天冷而引發關節不適和神經痛，還是旅途中因長時間坐姿不良而引起的腰酸背痛，只要撕開鋁箔包裝、配水服用，顆粒劑型的設計就能迅速溶解，讓身體在短時間內吸收並發揮效用。這款更具強力消炎、鎮痛作用，特別適合較嚴重的各種疼痛症狀，同時由於含有較高濃度的咖啡因，能有效避免嗜睡現象，儘管行程再奔波，也能抓緊時間快速舒緩各種疼痛，幫身體恢復舒適狀態，讓你重新以最佳的精神面貌投入旅途或工作挑戰。

▲採顆粒劑型設計的「止痛雙效顆粒」，主打能迅速溶解，讓身體在短時間內吸收並發揮效用。

消炎止痛救星——「解痛金加強錠」溫和神經鎮痛劑加強鎮痛舒緩效果

過年期間免不了熬夜玩樂，但作息不正常就會導致免疫力下降，當牙痛、關節痛、神經痛和生理痛正一波波接踵而來，讓準備收假的人怎麼能不崩潰？這時，含有溫和的皮質性神經鎮痛劑，主打能加強鎮痛效果的「解痛金加強錠」，正好就在這個緊急時刻派上用場。「解痛金加強錠」擁有多種成分，主打能有效對應止痛、退燒、消炎等狀況，只要在症狀襲來時依照建議用量服用，就有機會快速解熱、舒緩疼痛，讓身心重返穩定狀態。隨時在抽屜或包包裡備妥「解痛金加強錠」，緊急時刻就不怕被疼痛分心，無論身在何處都能安心無憂。

▲「解痛金加強錠」主打能有效對應止痛、退燒、消炎等狀況，服用後有助於快速解熱、舒緩疼痛，幫身心重返穩定狀態。（圖／資料照）

疼痛不僅影響日常生活的效率，還會造成情緒上的壓力，準備好不同的解痛方案，不僅是對身體健康的尊重，也是對生活品質的投資！下一次疼痛來襲就別忍了，讓日本「大正百保能」三種快速止痛方案，在痛楚初現時迅速應對，為自己與家人時時刻刻保持舒適與健康，新的一年繼續從容迎接每一天的挑戰。

北市衛藥廣字第114010089號

衛署藥製字第043176號 衛署藥製字第027918號 衛署藥製字第027912號

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