「滿城封宇」罷免連署登場　陳俊宇：宜蘭人會做出最好選擇

▲▼宜蘭「滿城封宇」民團首場首場罷免民進黨立委陳俊宇連署活動。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭「滿城封宇」民團今（6）天展開罷免民進黨立委陳俊宇連署活動，強調連署的目的是罷免不支持宜蘭人的立委，與搶救林姿妙無關，目前在宜蘭市和羅東鎮設有兩處連署站，未來還會增加更多連署點。而罷免提議的第一階段只需3653人的連署即可達標。對此，陳俊宇則強調，尊重公民的自主權利，相信宜蘭人會做出最好的選擇。

「滿城封宇」民團自今（2025）年1月開始籌劃罷免行動，是因對民進黨立委陳俊宇的問政表現不滿，聯盟發言人之一的李惠玲6日強調，陳俊宇不支持立法院提出的財劃法修正案，此案每年可為宜蘭增加128億元預算，因此認為陳俊宇不再適合為宜蘭人服務。而罷免提議的第一階段只需3653人的連署即可達標。

對此，陳俊宇表示，自己上任至今，成功爭取國道五號銜接蘇花改提高經費至370億、陽明交通大學附設醫院二期擴建經費59.21億、鐵路高架地方配合款下修至57.83億。治水經費12.7億，教育建設經費 1.7億、客家文化建設經費超過6000萬元、人行道改善工程超過1 億元、改善自來水管及城鄉交通超過8000萬、爭取發展冬山河及溫泉觀光相關建設約1.6億、社區活動補助 超過1000萬！

陳俊宇更強調，自己在立法院的兩個會期內，近100%質詢與出席率，共完成2場質詢、29項法律提案、連署617項法案，所有資訊均公開於立法院網站，供全民檢視，而他除了積極爭取建設，在地方服務方面，一年內完成1992件選民服務、167場免費法律諮詢、87場地方會勘、78場協調會議，全力解決鄉親的需求與問題。

而他也相信宜蘭人民會做出最好的選擇，因這一年來，他與團隊的努力有目共睹，也經得起檢驗。未來，將持續肩負守護台灣、守護宜蘭、守護民主的責任，並秉持民生優先、宜蘭優先的理念，為宜蘭打造關鍵的黃金十年！