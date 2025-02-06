打臉陳培瑜「總預算遮羞布說」　王鴻薇轟：造謠帶風向

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨團書記長陳培瑜5日在臉書貼文指控，立院總預算審查報告遮蔽提案人名字，立法院淪為國眾兩黨遮羞布，喊話立法院正副院長韓國瑜、江啟臣道歉。對此，國民黨團書記長王鴻薇今（6日）怒轟，所有從立法院送出得中央政府總預算的總報告書，內容、格式都長得一樣，不會看到提案委員名字，陳培瑜不懂裝懂，還刻意製造謠言，亂帶風向。

王鴻薇指出，陳培瑜昨天在她個人臉書PO文稱，「立法院成國眾兩黨『遮羞布』？總預算案審查報告遮遮掩掩，到底是誰不好意思？」，也控「主持議事應當中立的韓國瑜院長及江啟臣副院長是打各種迷糊仗，立法院成了國眾兩黨荒謬提案的『遮羞布』？」。

王鴻薇說，陳培瑜的說法根本就是造謠。因113年度以前總統蔡英文任內，無論是蘇嘉全當立法院院長，還是游錫堃當立法院院長，所有從立法院送出得中央政府總預算的總報告書，內容、格式都長得一樣，不會看到提案委員名字。

王鴻薇問陳培瑜，過去蘇嘉全、游錫堃當立法院長送出得立法院總報告書內容，都沒有提案委員的名字，請問現在立法院何來「遮羞布」之說？陳培瑜剛當上民進黨團書記長不懂裝懂、亂帶風向。嚴正要求陳培瑜必須向韓國瑜、江啟臣道歉，並且立即下架貼文。

王鴻薇奉勸民進黨黨團和陳培瑜，請好好做功課，在立法院官網的議事公報項下，可以查到114年度中央政府總預算案審查報告，可以看到八個委員會預算審查報告，其中具體列出提案人、連署人姓名，請問陳培瑜何來黑箱？遮羞布？難道遮羞布是蓋在陳培瑜頭上？所以看不到相關公開資訊？



