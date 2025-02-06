小感冒惹大麻煩！11歲童誘發急性腎炎　急救44天脫險

▲▼藝術治療師與音樂治療師到病房，藉由音樂與手作遊戲，減輕樂樂住院不安的情緒。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

11歲的樂樂，短短5天就從小感冒誘發免疫球蛋白A型快速進行性腎炎合併急性腎損傷，在花蓮慈濟醫院小兒部團隊44天的治療與照護下，病況穩定終於順利出院返家，重回校園。

小兒部兒童腎臟科主任陳明群表示，急性腎炎的發病原因多樣，免疫球蛋白A型腎炎的病人發病前多數曾有急性上呼吸道感染的病史，提醒家長若是發現孩子出現血尿、尿量減少但體重卻增加、全身水腫甚至噁心嘔吐等症狀，需盡快就醫檢查。

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「一開始孩子先是咳嗽，以為只是感冒，吃了藥後，沒想到隔天孩子臉有點水腫，接著就開始吃什麼吐什麼。」樂樂媽媽回想當時狀況還是心有餘悸，還好當時診所醫師警覺性高，建議樂樂的症狀需要轉診到大醫院，所以就將樂樂轉診來到花蓮慈院檢查。

經陳明群主任的詳細評估後，發現樂樂的尿液中出現血色，四肢水腫、肺部有些微積水，並且腎功能指數明顯異常，比正常值高出20倍，經診斷為快速進行性腎炎後，隨即轉入兒科加護病房並進行緊急透析治療。



「樂樂的腎功能指數以成人標準來看，也是非常非常高。」陳明群主任說，樂樂狀況當下很危急，不僅是急性腎損傷，還有高血壓、全身浮腫、貧血、電解質異常、代謝性酸血症等症狀，所以醫療團隊迅速進行血液透析處置，並透過類固醇脈衝治療來穩定腎臟功能，團隊也每日密切監測他的生理指標變化，同時還得仔細控制血壓及水分攝取，以保持病況穩定。

經過幾天的緊急處置，樂樂的情況漸趨穩定，且逐步減少了洗腎頻率，轉而使用口服藥物。幸運的是隨著治療進展，樂樂的腎臟功能逐漸恢復，雖然仍需每天使用多種藥物控制，但是出院的目標已不再是遙不可及。

▲樂樂出院當天，小兒部兒童腎臟科主任陳明群（左一）與照護團隊一起歡送樂樂出院。

陳明群主任表示，經腎臟切片檢查後確認樂樂的急性腎炎屬於免疫球蛋白A型快速進行性腎炎，因為受到感染誘發免疫系統產生有缺陷的抗體，讓原先應作用在外來病原體的抗體，因為人體本身特定組織與病源體有相似的結構，而讓有缺陷的抗體去攻擊自身的腎臟組織，而造成腎功能損害，症狀通常表現為突發性血尿或蛋白尿，經常在急性上呼吸道感染後的一週內發作，發病原因多數不明，而大部分病人在發病前都有急性上呼吸道感染的病史。快速進行性腎炎的急性期需盡早使用類固醇脈衝治療，狀況穩定後則需持續使用類固醇或其他免疫抑制劑來治療之外，針對免疫球蛋白A型腎炎病人，也需避免過度勞累，預防上呼吸道感染，飲食上則是低鹽低油，避免服用腎毒性藥物。

▲護理實習生特別寫了卡片祝福樂樂出院。

「恭喜樂樂可以出院回家啦！」樂樂帶著開心又捨不得的心情與團隊告別，因為住院期間，不僅有兒科病房團隊的細心照護與關懷，還有樂樂最喜歡的藝術、音樂治療師陪伴，讓他在病房裡的回憶充滿溫暖與愛。

▲樂樂出院前，陳明群主任細心安排出院醫病討論會，將他住院的病程及出院注意事項詳細列出。

樂樂媽媽感謝表示，這裡的醫療團隊不僅照護孩子，也照顧到家屬的心情，還記得她有次看到孩子接受檢查身上插著管路很不捨，一個人在走廊難過得流淚，但護理師注意到後，不僅問候她還好嗎，還給她大大的擁抱陪著她一起等待孩子檢查結束，那時她就想這就是真正的白衣天使。

陳明群主任也感謝這44天許多團隊，包含腎臟內科、營養師、藝術治療師、音樂治療師等一起守護樂樂的健康。陳明群主任同時提醒樂樂，出院後還是得持續追蹤觀察，每日至少量一次體重及早晚各量一次血壓，按照藥物指示定時服用類固醇、癌德星等免疫抑制劑及口服降血壓藥物等，來控制高血壓、慢性腎臟病及其併發症。