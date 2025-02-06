無良導遊吃人血饅頭！偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟急關帳號

▲大S（徐熙媛）遊日猝逝。（圖／翻攝自臉書／大S徐熙媛）

圖文／CTWANT

48歲女星大S（徐熙媛）春節與家人們到日本旅遊，因流感併發肺炎於日本驟逝，震驚整個華人演藝圈。大S死訊證實後，不只有她發病到逝世時間軸曝光，近日網上更瘋傳大S生前憔悴病容照，疑似是日本地陪、導遊流出，引發外界強烈譴責。據了解，公開消息的帳號因遭網出征，抗不住壓力火速刪文、關帳號。

大S驟逝的消息曝光後，小紅書上還有自稱是接待大S一家人的日本導遊友人，轉述大S一家人的行程，把大S發病到驟逝時間軸全公開，隱私與尊嚴蕩然無存。更令人憤怒的是，近日網上還瘋傳一張大S臉色蒼白，緊閉雙眼並皺眉，看起來十分不適，依偎在具俊曄胸膛的照片。

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發文者除了公開照片，還寫上是「司機視角」，透露自己在1月29日下午3時許接到大小S一家人，準備前往箱根酒店的路上。從文中得知，公開大S生前在日本照片的可能是日本地陪、導遊，或是認識導遊的人才能拿到這種相當隱私的照片。

不過廣大網友非常不樂見大S生前病容照曝光，群起在該帳號留言強烈譴責，發文者見苗頭不對，火速把文章刪除外，還關閉帳號，但早有網友截圖流出，目前無法查詢到照片的原始出處，不少粉絲心疼表示，「我們腦中只會留下大S美麗的樣子」、「擅自公開人家私下照片太缺德」。

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