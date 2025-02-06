桃園6席藍委全被鎖定罷免　罷免王浩宇發起人邱仁德說話了

▲邱仁德於擔任里長時發起罷免王浩宇。（圖／擷取自邱仁德臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

綠營展開全台大罷免藍營立委行動，國民黨在桃園6席立委全被鎖定，引發關注。2020年發起並成功罷免中壢區市議員王浩宇的前信義里長邱仁德，5日於臉書PO文指出，「在政黨操作的罷免案如果採取冷處理，不管你多有把握都不妥，沒有真正激化支持者站出來投不同意票……，政黨發起方要投出25%的同意票通過門檻是輕鬆的！」

邱仁德於臉書表示，既然綠營要發動全市六席立委的罷免，那……藍軍還在等什麼？以為站路口，跑市場，多出席活動就有用嗎？身為曾經率領跟大家一起打罷免戰的罷王執行長，看待這一次的罷免只能當笑話看，因為無奈所以只能當笑話看！

而綠營要罷免的中壢區立委魯明哲，地方經營深厚，為人也很謙和，只因為認真審查預算，刪除預算就要被罷免嗎？因為政治考量的罷免，邱仁德也表示，不會支持，甚至在最近看到綠色議員在收連署書，邱仁德表示，突然有個想法 …… 是不是也發起連署罷免議員！

藉由藍色立委的被罷免案，順道罷免一個議員，邱仁德覺得成功率很高！只要連署時間控制得宜，讓罷免立委跟議員的投票日在同一天，以魯明哲立委的支持度，相信要成功罷免一位議員 ………… 可以認真考慮！不同意罷免魯明哲 就是 同意罷免○○○

據指出，民進黨籍市議員王浩宇，在第二屆桃園市議員任內被依《公職人員選舉罷免法》程序提起罷免案（又稱罷王案），由於有效同意票數多於不同意票數，且達中壢區選舉人總數四分之一以上，因此罷免成功，而該罷免案也是全國首件通過的直轄市議員罷免案。