苗栗男駕車恍神撞分隔島、燈桿！車頭爛毀引擎斷2截噴出

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市中央路、文化街今（5日）下午發生驚悚的自撞事故。一名宋姓男子駕車恍神，失控自撞路口分隔島上的路燈桿，因撞擊力道十分強大，整顆引擎斷成2大塊噴飛，嚇壞路人，幸好宋男僅胸口悶痛，肇事原因正由警方調查中。

▲苗栗頭份市中央路發生驚悚自撞事故，肇事轎車引擎斷成兩截噴飛車道和花圃，駕駛幸運輕傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

頭份警分局初步調查，今天下午2時09分接獲通報，指頭份市50米寬的中央路和支線的文化街路口，發生轎車自撞分隔島上市公所的路燈桿事故，宋姓駕駛（49歲）幸好有繫好安全帶，巨大撞擊僅造成胸口悶痛，並無外傷。

▲肇事轎車引擎斷成兩截噴飛車道和花圃。（圖／翻攝臉書我是頭份人）

警方說，宋男獨自駕車沿中央路西往東方向行駛，行經肇事路口、略為向右偏移路線時，原因不明自內線車道往左偏移，因速度不慢、沒有刹車狀況下，高速衝撞燈桿後，幸好宋男未受困。

▲這起車禍雖嚴重，但駕駛幸運輕傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，宋男酒測值為0，他向警方說自台中返回頭份家途中，沿中央路西往東方向直行，一時恍神，不慎碰撞分隔島致車頭全毀，整顆引擎也斷成兩截噴出到斑馬線和分隔島花圃中，現場一片狼藉，肇事責任正由警方釐清中。