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大陸 大陸焦點 特派現場

買年卡「去迪士尼自習」　教授也豎拇指：很有儀式感

▲▼頻故障引民怨！上海迪士尼「瘋狂動物城」才開放5天 1設施暫時停運。（圖／翻攝自微博）

▲上海迪士尼。（圖／翻攝自微博）

記者陳冠宇／綜合報導

最近大陸年輕人興起一種新的學習方式，就是買年卡到迪士尼樂園中自習，好處是「學習累了可以去玩幾個項目」，能讓學習變得更加輕鬆。還有人評測之後，推薦迪士尼的餐廳「很好讀」。一名大陸從事教育研究的教授大讚，這種為學習找到儀式感和動力是可取的，但有人質疑，這更像是一種「表演」，而非真正有效的學習。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，最近「無痛學習法」在大陸年輕人中越來越流行。原本作為遊樂場所的主題樂園，年卡用戶把它開發成了「自習室+健身房」。

在小紅書上，許多網友分享他們在迪士尼樂園自習的體驗。他們通常已經購買年卡，選擇避開高峰時段入園，找到一張桌子就坐下來學習。學習感到疲勞時，他們會去玩一個項目，放鬆身心，緩解學習帶來的壓力和疲倦感。

網路上甚至還有迪士尼自習地點的「測評」，餐廳座位常被認為是不錯的選擇。網友說，這裡的沙發舒適、椅子高度合適，牆上還有插座。不過，這裡的燈光有時不理想，用餐高峰時佔座位不太好，且環境較為嘈雜。

▲▼大陸年輕人流行去迪士尼樂園自習。（圖／翻攝自小紅書）

▲有人親自「評測」到迪士尼自習。（圖／翻攝自小紅書）

對於為何選擇在迪士尼樂園學習，有人半開玩笑地說：「在世界上最快樂的地方做『最痛苦』的事情」是一種平衡學習壓力的方式。

浙江大學教育學院教授肖龍海表示，主題樂園提供了一個新奇又獨特的學習環境，這樣帶有儀式感的行為讓學習本身變得不再枯燥無味。他說，「這樣的一種形式能讓人覺得今天有所收穫，也感到學習有趣」。

生活在北京的年輕人周婷支持這一做法，她認為，這樣有很強的儀式感，給人一種驅動力，使得本來容易放棄的學習變得可以堅持，「而且，還會有一種『被監督』的感覺，從而讓自己更容易集中精力」。

然而，去迪士尼自習的年輕人也坦言，這種形式的學習效率確實不如在圖書館高。而且，有人質疑這種出門學習的成本過高，雖然年卡費用固定，但額外的出行成本、時間成本和用餐費用仍然是一筆不小的開銷。此外，也有人認為，這種學習方式更像是一種「表演」，而非真正有效的學習。

肖龍海則認為，這種「儀式感」可以是一種起點，而更深入的學習還是要回歸學習的本質，在能夠集中精力的環境中，享受學習的樂趣，感受學習帶來的價值。

▼大陸年輕人流行去迪士尼樂園自習。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼大陸年輕人流行去迪士尼樂園自習。（圖／翻攝自小紅書）

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