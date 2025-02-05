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對觀光客變得不友善！日本人認了「點名3城市」：會越來越明顯

▲▼大阪,日本旅遊,日本,天守閣。（圖／記者施怡妏攝）

▲日本人對觀光客不再友善。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

有網友連續第三年飛到日本過春節，可是今年明顯感覺到日本人變得不友善。對此，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」指出，此情況在去年開始加速，但不僅限於台灣人，正確的說法是「日本人對外國遊客友善程度降了」，因為X有許多觀光客在日本做壞事的文章，導致日本人對觀光客感到厭惡。

定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」在臉書發文，正確來說是「日本人對外國遊客友善程度下降」，這種現象在去年開始加劇，尤其在X上，頻繁出現外國遊客在日本不遵守規則、破壞環境的貼文，引起日本正義魔人的共鳴，「外國旅客做壞事的投稿分享速度很快，留言也很多，在X的曝光率也超高」。

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「日本人的歐吉桑」指出，這些負面文章影響了日本人對觀光客的看法，許多原本不討厭觀光客的日本人也開始討厭，不過批評台灣旅客，或住日台灣人的留言或新聞幾乎都沒有看到。

他認為，此狀況不會改善，只會越來越嚴重，「因為日本政府更大力推廣Inbound 策略，貧窮日本人的人數也會增加，不敢面對自己人生的人，只好向外國旅客亂發火，消除壓力，因為只要批評外國旅客，就可以拿到很多陌生網友的誇獎」。

「日本人的歐吉桑」點名東京，大阪，京都，「這些大城市已經不是可以期待日本人友善態度的地方。只是國際性的商業魔都而已」。

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