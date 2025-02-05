19歲嫁來台！女攜3子女住斷電屋「情路坎坷」　暖男相助慘被殺

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化賴姓男子3日登門想找朱姓前女友復合，但遭到朱的李姓現任同居男友阻擋，雙方爆發口角後，賴男竟持刀將李男殺害，還將遺體棄屍附近大排水溝旁草叢，鄰居目睹棄屍經過後報警，全案才因此曝光。據了解，越南籍的朱女19歲嫁來台灣，但感情路並不順利，生下2名子女後便離婚，接著又再與2名男友生下3名子女，為了帶小孩她無法工作，只能靠著兒少補助與救濟維生，生活相當困苦。

▲朱姓女子(左)的李姓現任男友(右)為了保護女友，慘遭賴姓前男友殺害。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，朱女19歲嫁來台灣，與54歲的前夫生下兩名子女後便離婚，孩子監護權歸給爸爸，後來朱女又陸續結交男友，與第一任越南籍男友生下2名子女，分手後又與賴男交往，並生下1名子女。





▲警方封鎖命案現場。（圖／記者唐詠絮攝）

朱女後來又與賴男分手，便帶著3名子女搬到彰化大村，但為了照顧小孩，她無法外出工作，只能靠著兒少補助以及救濟來為生，生活相當困苦，還曾租屋在被斷水斷電的房子，每天只能洗冷水澡。

直到認識死者李男，替朱女租屋在大村後，她的生活才好過一些，但沒想到賴男卻對她死纏爛打，在案發前兩天，賴男就曾跑到住處大鬧，甚至動手毆打，朱女還曾跟鄰居透露想去通報家暴，不料還沒來得及通報，便發生這起悲劇，令人不勝唏噓。

不過，案發後朱女竟還協助賴男清理現場，目前與賴男雙雙遭到警方逮捕，全案後續依殺人罪嫌送辦，目前仍在積極偵辦當中。





▲地面上還留有血跡。（圖／記者唐詠絮攝）