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快訊／台大醫院公費流感疫苗打光了！即起暫停接種服務

▲▼Novavax XBB疫苗開打，台大醫院首日接種情況踴躍。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院疫苗接種站，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S染流感併發重症肺炎猝逝，引起國內流感疫苗搶打潮。台大醫院今（5）日發布聲明，該院獲配成人與兒童公費流感疫苗已用罄，即日起暫停接種服務。

國內爆發流感疫苗搶打潮，根據疾管署統計，光3日一天公費流感疫苗接種達到4萬多劑，是2個多月以來的單日新高，剩餘公費疫苗僅約16.2萬劑，疾管署昨表示，目前掌握各廠牌自費流感疫苗約有40萬劑，民眾有需要可以洽詢醫療院所。

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疾管署副署長曾淑慧昨表示，國內總計採購公費流感疫苗678萬劑，其中屬疾管署採購658萬劑已使用642.5萬劑（使用率97.5%），加上自費疫苗接種至少15萬劑，另有民眾這段期間曾感染流感與各項防疫措施推動，整體算起來群體免疫有至少超過30%，民眾不用過於恐慌，注意手部衛生呼吸道禮節，就可避免重症死亡。

至於是否還會加購流感疫苗，曾淑慧昨說，還要看國內疫情趨勢，現階段評估下下周疫情就會反轉，會持續監測，也呼籲高風險者儘速接種疫苗，有類流感症狀儘早就醫，依照醫囑使用抗病毒藥物。

▲▼台大醫院公告流感疫苗使用完畢。（圖／翻攝自臉書／台大醫院）

▲台大醫院公告流感疫苗使用完畢。（圖／翻攝自臉書／台大醫院）

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