解散Panasonic重組！　傳日本松下考慮「退出電視領域」

▲ 松下電機株式會社這個名稱將走入歷史。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

日本松下電器控股（パナソニックホールディングス）4日宣布，將在下一財年內對旗下家電等業務進行根本性重組，計劃解散目前負責家電生產與銷售的「Panasonic株式会社（パナソニック株式会社）」，並將其業務按照家電、空調、照明等領域拆分成立多家獨立的事業公司。目前松下高層正討論是否保留「Panasonic」這個名稱，但截至目前未有具體決定。與此同時，也傳出松下可能出售電視相關業務。

根據日本媒體報導指出，松下電器控股計劃，要將家電事業重組為「Smart Life」公司，而照明業務則將成立「Electric Works」公司。

松下電器控股也提到，為實現事業群整合並提升獲利能力，將對現有各事業部門進行大幅調整。公司董事長兼CEO楠見雄規表示，對於無法預期收益增長、未來收益前景不明的業務，包括電視、工業設備、機電設備和廚房家電等，必須在2026財年前採取根本性對策，並計劃透過出售或分拆這些低獲利業務來削減固定成本。

同時，松下也會著手整合集團內家電業務，成立統一事業公司以進行重建，並透過精簡組織結構、提升間接部門和銷售部門的生產效率，以及推進數位轉型（DX）來改善整體成本結構。

楠見雄規表示，「我們有將這些業務出售至集團外的覺悟」，並透露公司正考慮是否保留 Panasonic株式会社此一名稱，但目前未進行任何相關討論。

此外，松下電器控股也將重新評估車載電池的成長策略。楠見雄規坦承，儘管電動車市場增長趨緩，但車載電池業務仍在持續發展，公司將在與汽車製造商的合作範圍內進行電池投資，並致力於穩健的新投資計劃。公司計劃在2025財年內透過固定成本結構改革、雇用結構調整及業務效率提升，在2026財年前實現超過1500億日圓的獲利改善，並在2028財年前進一步提升1500億日圓，達成合計3000億日圓的改善效果。

至於未來經營模式，將圍繞「解決方案領域」展開，並以「設備領域」與「智慧生活領域」作為支撐，推動企業向以客戶為中心的協同效應轉型。

在設備領域，將透過產品組合的精簡，集中資源於材料與製程相關業務。作為其中的一環，車載電池的成長策略將重新檢討，並集中於確保其獲利能力。在智慧生活領域，為重建家電事業，將徹底檢討業務結構與體制，並優化開發、製造與銷售資源配置。

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