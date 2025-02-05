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日本流感藥「產量充足」卻斷貨？　專家曝原因：儲存問題

日本流感藥「生產總量充足」卻斷貨？　專家曝原因：儲存問題

▲ 日本製藥公司澤井製藥因產能無法支撐而暫停出貨流感治療藥物「達菲」（Tamiflu）的學名藥。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

女星大S（徐熙媛）過年期間與家人到日本旅遊，卻因流感併發肺炎逝世，享年48歲，消息引起各界關注。據悉，目前日本全國47個都道府縣中，已有40個地區達到「流感警報水平」，更有部分醫療機構和藥房的抗病毒藥物短缺，有觀點認為，部分機構是因過量訂購才導致庫存分佈不均，為應對下一次疫情，日本政府應採取相應措施。

根據《日本經濟新聞》中文網報導，2025年1月上旬，日本製藥公司澤井製藥就曾通知醫療機構，將暫時停止出貨流感治療藥物「達菲」（Tamiflu）的學名藥，原因是需求量激增，儘管在年末年初工廠仍在持續運轉，產能依舊難以負荷。

由於學名藥供應中斷，生產原廠藥「達菲」的中外製藥也不得不限制出貨。鹽野義製藥的「速福達」（Xofluza）以及第一三共的「Inavir」等藥品也採取了供貨調整措施。由於患者數量持續增加，藥品供貨受阻，部分醫療機構出現了庫存耗盡的情況。

報導指出，當一家製造商的供應中斷時，訂單會迅速湧向其他製造商，導致生產跟不上需求，並引發連鎖式的出貨限制。這次1月流感藥物供應受限期間，許多製藥企業無法滿足暴增的訂單，只好採取「限定出貨」措施，僅向部分交易夥伴供貨。而日本製藥業通常採用「批次生產」模式，按照一定數量進行批量生產，從製藥、包裝到品質檢測，每個階段都須按照批次進行，因此即使決定增產，也需要1至數個月才能完成出貨。

然而，根據日本厚生勞動省統計，截至今年1月12日的一個月內，日本流感感染者約為680萬人，但同期醫藥批發商向醫療機構等供應的流感治療藥物數量達到了約1070萬人份，「整體來看，藥品供應量是充足的」。

神奈川縣立保健福祉大學的高級研究員坂卷弘之認為，「大型藥店等採購能力較強的機構可能訂購了超額藥品。」有些機構在庫存剩餘的情況下，可以將藥品退回批發商或生產企業，但退回的藥品往往無法滿足國家規定的儲存標準，讓很多藥品仍在有效期內也會被廢棄處理。

隨著流感感染者數量減少，早在1月中旬流感藥物就不再短缺，但為避免今後在傳染病流行期間再次出現類似問題，《日經》呼籲當局應採取以下措施，包括「改變醫療機構和藥店的過量訂購行為」、「政府支援製造商確保庫存」。

《日經》表示，針對流感等季節性傳染病的治療藥物，關鍵在於流行開始前能儲備多少庫存，但由於儲存成本較高，製造商通常會根據當季預期消耗量來控制生產。此時，如果政府能夠補貼儲存成本，製造商將能更早擴大生產。加上要是醫療機構和藥店能嚴格執行「先使用生產日期較早的藥品」，也能降低藥品因過期而被廢棄的風險。

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