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睡覺勿用2顆枕頭！　物理治療師警告：恐加劇駝背

▲▼睡覺,睡眠,床,失眠,助眠,催眠。（圖／CFP）

▲物理治療師警告，睡覺時使用兩顆枕頭可能會加劇駝背、肩膀前頃等問題。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

許多人睡覺時喜歡墊兩顆枕頭，但國外一名物理治療師警告，睡覺時使用兩顆枕頭可能會加劇駝背、肩膀前頃等問題，建議還是以一顆枕頭為主，或選擇較扁平的枕頭。

根據《每日郵報》報導，物理治療師珊米（Sammy Jo）在TikTok上傳影片分享睡覺時躺兩顆枕頭的壞處，目前這段影片已經吸引近40萬人觀看。珊米提醒，一定要克制自己不要在床上使用兩顆枕頭，因為這很可能會加劇駝背（Dowager's hump）的問題。

珊米解釋，很多人在白天會有肩膀前傾姿勢習慣，然而當睡覺時，如果使用兩顆枕頭，等於是讓平面「抬高」適應自身的脊椎彎曲，無法讓頸椎和脊椎回到自然的直線狀態，讓姿勢不良惡化。

▲▼枕頭。（示意圖／CFP）

▲物理治療師建議，睡覺時只用一個枕頭，或者選擇較為扁平的枕頭。（示意圖／CFP）

她建議，睡覺時要儘量平躺，只用一個枕頭，或者選擇較為扁平的枕頭，如果真的有需要，可以捲一條毛巾放在頸部後方，以提供適當的支撐。

珊米也提到，她的許多病人來接受物理治療時，她讓他們平躺在治療墊上，但很多人必須墊至少兩個枕頭，甚至還要抬高治療墊的頭部，因為如果沒有這些支撐，他們會感到不適，甚至會讓頭過度後仰。

她強調，「我們在睡覺時的姿勢，應該與白天想『努力保持的姿勢』一致。」如果可以忍受的話，利用地心引力來讓身體保持較為筆直的狀態，對脊椎健康有很大幫助。

珊米說，如果長時間睡在不正確的姿勢下，脊椎無法保持應有的伸展，八個小時下來，身體就會習慣這個狀態，最終導致駝背加劇，讓整個人看起來彎腰駝背。

▲▼物理治療師珊米示範簡單伸展操。（圖／翻攝自TikTok）

▲珊米示範簡單伸展操。（圖／翻攝自TikTok）

她最後也示範了一組簡單的伸展運動，可以幫助舒緩頸椎壓力：

1.背靠牆站立，膝蓋微彎
2.下背部貼緊牆壁，確保腰部與牆壁之間沒有空隙
3.嘗試讓後腦勺貼住牆壁，但不能因此拱起腰部
4.如果可以的話，雙臂抬高，然後慢慢讓雙手合併
5.這個動作會讓你感覺上背部的脊椎（胸椎）被拉伸
6.如果你的頭無法貼牆，可以捲一條毛巾墊在後腦勺下方，幫助調整角度

@samspiegs You won't find "2 Pillow Syndrome" in any texts but I swear it's a thing! #posture #neckhump ♬ original sound - Sammy
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