大年初四賣場生意好！苗栗婦趁機摸走4洋酒禮盒　還專挑貴的

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣公館鄉一名黃姓女慣竊，2月3日、大年初四時，進入一家賣場後，假意挑選洋酒禮盒，竟趁店家忙著招呼其他客人之際，大肆將4盒洋酒禮盒塞進自己購物袋後，再大搖大擺走出店門外，店家直到盤點才發現立即報案。警方調閱監視器畫面，一眼認出是轄區慣竊，正積極查緝中。

▲黃姓婦人趁店員忙碌空檔，搜刮4盒洋酒禮盒，再閃避結帳櫃檯自大門逃逸。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗警分局今天表示，日前執行網路巡邏在社群媒體發現，有民眾將店家遭竊監視影像PO網指稱：「有位婦人慣竊……專偷高價位的名酒……」。警方清查，發現本案已由公館分駐所受理報案，被害人提供的行竊影像，警方認出是轄區黃姓女慣竊（45歲），目前獨居、行蹤不定，案發後多次前往住處仍未查獲。

警方調查，黃嫌3日、大年初四上午10點多進入公館鄉市區的被害賣場，拿著預先準備的大型購物袋進店，一陣閒逛假意挑選物品後，趁著過年人潮多的空檔，搜刮貨架上的4盒洋酒禮盒（總價7960元），塞進購物袋後，閃避結帳櫃檯通道，快速自入口通道離開賣場。

據指出，黃姓女子疑似有強迫症病史，病發時常無法控制偷竊行為，偷來的東西幾乎很少變賣謀利，但她行蹤不定，警方正全力追緝中。