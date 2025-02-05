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台商嗆賴清德「當家不鬧事」　廈門台協盼和平：善意都變統戰怎行

▲▼廈門台商協會副會長葉永松嗆賴清德總統。（圖／記者陳冠宇攝） 

▲廈門台商協會副會長葉永松。（圖／記者陳冠宇攝）

文／中央社

廈門台協副會長葉永松在台商春酒聯誼喊出「當家不鬧事」，直言反罷免。知情人士質疑，為什麼又是廈門，廈門台協曾被點名涉配合中共對台工作；廈門台協回應，期望兩岸和平。

熟悉事件背景知情人士4日對中央社表示，有台商私下透露，第一次在台商春酒聯誼看到「嗆聲」，這樣的表達意見方式很不適合，海基會是主辦單位，總統賴清德也是客人，這等於完全不給海基會面子。

他表示，生意人很精明，不會笨到在這樣的場合做出這樣的發言，很難不去質疑究竟這樣可以為在對岸的生意「換到些什麼」。中共對台統戰工作第一線是福建，廈門台商協會總有呼應北京、對台批評的大動作，「副會長這樣的作為不讓人意外」。

據公開資料，葉永松現為廈門晶邦大酒店董事長、廈門台聚企業管理有限公司執行董事，主要經營餐飲事業；除了擔任廈門台商協會副會長外，他也兼任協會轄下功能委員會商務聯誼與一帶一路委員會主委。

國防安全研究院過往觀察報告曾點名廈門台商協會涉配合中共對台工作，例如2019年12月發起「廈門台商協會返鄉投票大會」。報告表示，在陸台商組織必須接受中國大陸國台辦指導，有受制於中共利誘脅迫的風險，也可能成為中共試圖影響台灣政黨與政策的破口。

▲▼ 海峽論壇,2023海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲廈門台商協會會長韓螢煥。（圖／記者蔡儀潔攝）

廈門台商協會現任會長韓螢煥4日對中央社回應，葉永松參加海基會台商春酒聯誼活動為個人自願、自由參加，沒有政治動機，葉永松於會上發言主要出於不希望兩岸關係劍拔弩張，「當政者不接受選舉結果喊大罷免，怎麼看都不合理」。

韓螢煥表示，葉永松現場喊話比較激動一些，那是他的個性使然，主要還是希望兩岸和平相處，這是個人訴求、沒有政治動機，也沒有人去安排、去要求葉永松說出這些話。

對於廈門台協涉及配合中共對台工作的指控，韓螢煥回應，希望兩岸和平發展、兩岸共同繁榮，也有更為深入的交流，例如上海、福建遊客赴台旅遊；台商共同心聲是不希望兩岸起衝突，「中國大陸釋出的善意都說是統戰，那怎麼行呢」。

葉永松3日在台商春酒聯誼對著賴總統直喊，「我們希望當家不要鬧事，我們台商都不希望大罷免，我也希望說，以免勞民傷財」。葉永松彼時受訪表示，這是個人意見，無關於什麼對岸，先前沒有什麼機會遇到賴總統。

葉永松指出，對於政府的努力很肯定，不過選舉結束了，不要再去搞什麼罷免，再投一次票還要多花錢，所以說是勞民傷財。對於稱呼賴總統為賴主席，他則說，「因為這是黨務的事」。

記者4日致電葉永松欲取得評論，截稿前未能獲得回應。

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