快訊／13:56嘉義大埔3.9地震　最大震度4級「6縣市有感」

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午1時56分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模3.9的小區域地震，震央在嘉義縣政府東南方36.4公里處，深度13.6公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在嘉義縣大埔。

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根據氣象署測報資料，震度4級地區為嘉義縣，震度3級地區為台南市，震度2級地區為嘉義市、雲林縣，震度1級地區為高雄市、彰化縣。

資料來源：氣象署