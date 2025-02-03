　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大S流感猝逝　「矽谷美味人妻」震驚：默默把日本機票旅館全取消

▲大S徐熙媛猝逝，震驚各界。（圖／記者李毓康攝）

▲大S徐熙媛猝逝，震驚各界。（圖／記者李毓康攝）

記者張鈜閔／綜合報導

藝人大S過年期間前往日本旅遊，因流感併發肺炎猝逝於日本，外界震驚之餘，也讓「日本流感」成為微博上熱搜的「關鍵字」，網紅「矽谷美味人妻」就發文指出「因日本流感疫情太過嚴重，剛默默地把機票旅館全部取消」。

「矽谷美味人妻」稍早發文表示，原本這星期規劃要去日本旅遊，得知大S猝逝消息後太過震驚「默默地把機票旅館全部取消」，因為日本流感疫情「太過嚴重」，並悼念大S「她是我從少女時代就熟悉的偶像，伴隨著我國中、高中、大學到結婚為人母的每一段時期」，表示自己一直都很欣賞這位「奇女子」，「也對於她的殞落感到無限嘆息」，最後祝大S「一路好走R.I.P」，也呼籲大家要記得做好防護和打流感疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大S在日本猝逝，「日本流感」也成為微博上網友們關心的火爆關鍵字。（圖／翻攝微博）

▲「日本流感」成為微博的火爆關鍵字。（圖／翻攝微博）

大S在日本旅遊時猝逝，也讓準備赴日的民眾人心惶惶，前台大醫院感染科醫師林氏璧就指出，日本流感並沒有「比較毒」，跟台灣這一次主要流行的是同一個病毒株，且日本這波大流行其實已經過了高峰，總體來說流感的致死率約是「千分之一」，至於大S才48歲卻猝逝「實在太年輕」，不是很確定有無其他慢性病的風險因子。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
杉菜媽王月悲痛！揭大S暖舉…曬「3人合照」左右邊人都已離世
大S與前夫官司未了！具俊曄可能對決汪小菲　續討家人生活費
小S陪最後一程哭癱！　大S昔許願替妹生不健康的孩子「姐妹之情
大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時
大S流感猝逝　網紅嚇：默默把日本機票旅館全部取消
大S染流感猝逝！醫示警「紙片人」小心：增4倍死亡風險
再見了杉菜！大S猝逝　《流星花園》2女神不到50歲香消玉殞
大S驟逝　律師：小孩監護權、遺產分配不容易解決
演《流星花園》視大S為貴人 　楊丞琳悲痛發聲
快訊／大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯
大S猝逝震驚全台　BBC等多間外媒報導

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大S染流感亡！醫揭「1情況」變重症直接插管：一定全力把你救回來

快訊／13:56嘉義大埔3.9地震　最大震度4級「6縣市有感」

大S流感猝逝　網紅嚇：默默把日本機票旅館全部取消

陸客28人踩線團2／10來台卡關「觀光小兩會協商」　業者憂來不了

具俊曄1句話閃婚大S！等20年「幸福卻不到3年」　網哭嘆可憐

日本流感比較毒？林氏璧分析「大S致死原因」：48歲實在太年輕

開工大吉！桃花運、職場機會、人生突破？本週星座運勢告訴你

每日3187噸！春節9天假垃圾量暴增　高雄宣布中午起加強清運

春節收假日交長開車「台中–台北2小時」　大讚疏運比往年更好　

合歡山區路況正常！今晨7時開放通行　武嶺至松雪樓仍有殘雪

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

【瞬間不嘻嘻了】去KTV嗨跳《精舞門》氣氛最高潮時...被切歌了QQ

大S染流感亡！醫揭「1情況」變重症直接插管：一定全力把你救回來

快訊／13:56嘉義大埔3.9地震　最大震度4級「6縣市有感」

大S流感猝逝　網紅嚇：默默把日本機票旅館全部取消

陸客28人踩線團2／10來台卡關「觀光小兩會協商」　業者憂來不了

具俊曄1句話閃婚大S！等20年「幸福卻不到3年」　網哭嘆可憐

日本流感比較毒？林氏璧分析「大S致死原因」：48歲實在太年輕

開工大吉！桃花運、職場機會、人生突破？本週星座運勢告訴你

每日3187噸！春節9天假垃圾量暴增　高雄宣布中午起加強清運

春節收假日交長開車「台中–台北2小時」　大讚疏運比往年更好　

合歡山區路況正常！今晨7時開放通行　武嶺至松雪樓仍有殘雪

國小游泳教練勾搭同事妻！互傳鹹濕照和對話　桃園教育局回應了

國運籤下下籤！民眾厭倦政治鬥爭　林沛祥：玩火者恐自焚

王品初二初三單日營收破億　築間春節5天來客數成長近1成

青鳥稱「大S猝逝配合藍白轉移罷免焦點」　國民黨批：毫無人性

大S猝逝與前夫官司未了！具俊曄可能對決汪小菲　續討家人生活費

民眾黨團曝優先法案！續推「不在籍投票」　拚廢除印花稅、娛樂稅

上海團遭封殺　邱垂正曝真實原因：台商回台受阻

杉菜媽王月悲痛發聲！揭大S暖舉…曬「3人合照」左右邊人都已離世

微型電動二輪雙載上國3！無車牌+1人沒戴安全帽　最高噴1萬

AI股廣達、鴻海受挫　林百里與郭台銘身價皆縮水逾百億

國1銅鑼段轎車衝撞路燈！駕駛躺草地不起　車頭全毀輪胎噴飛

生活熱門新聞

大S猝逝「前婆婆張蘭發文」　陸網罵翻

搶先爆大S死訊被罵　粉專：都跟我道歉　

今「立春」4生肖要躲春　7禁忌一次看

台灣哪個藝人逝世最震驚？　網淚憶「2人」年輕又當紅

快訊／10級強風要來了「3縣市大雨」　越晚越冷探8℃

大S染流感猝逝　他曝經驗「肺部被抓緊」

日本流感比較毒？林氏璧曝原因：48歲實在太年輕

他連吃一款蔬菜　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

疑連2年同一人抽中汽車大獎！　內埔年街遭批黑箱作業

棄嬰報戶口要跟誰姓？律師曝冷知識

冷到沒完沒了！　下波恐又寒流

不只高風險族群！「1類健康人」流感易喪命　醫：陷入免疫風暴

過年急診塞爆！醫揭「天邊孝子症候群」發作

侄子才讀國小！笑收紅包「一看金額變臭臉」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S春節猝逝！享年48歲

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！汪小菲急奔來台

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」

大S春節行蹤曝光！遭詭爆死訊「汪小菲換全黑頭貼」

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

網傳台灣女星過世「線索指向大S」！爆料文藏2疑點

大S猝逝「前婆婆張蘭發文」　陸網罵翻

大S患癲癇、心臟宿疾！　兩度流產身心受創

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

搶先爆大S死訊被罵　粉專：都跟我道歉　

48歲大S流感併發肺炎死亡！年輕人3狀況致死率高

大S驟逝！《流星花園》爆紅　5情史2婚姻皆轟動

更多

最夯影音

更多

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面