大S流感猝逝　網紅嚇：默默把日本機票旅館全部取消

▲大S徐熙媛猝逝，震驚各界。（圖／記者李毓康攝）

記者張鈜閔／綜合報導

藝人大S過年期間前往日本旅遊，因流感併發肺炎猝逝於日本，外界震驚之餘，也讓「日本流感」成為微博上熱搜的「關鍵字」，網紅「矽谷美味人妻」就發文指出「因日本流感疫情太過嚴重，剛默默地把機票旅館全部取消」。

「矽谷美味人妻」稍早發文表示，原本這星期規劃要去日本旅遊，得知大S猝逝消息後太過震驚「默默地把機票旅館全部取消」，因為日本流感疫情「太過嚴重」，並悼念大S「她是我從少女時代就熟悉的偶像，伴隨著我國中、高中、大學到結婚為人母的每一段時期」，表示自己一直都很欣賞這位「奇女子」，「也對於她的殞落感到無限嘆息」，最後祝大S「一路好走R.I.P」，也呼籲大家要記得做好防護和打流感疫苗。

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▲「日本流感」成為微博的火爆關鍵字。（圖／翻攝微博）

大S在日本旅遊時猝逝，也讓準備赴日的民眾人心惶惶，前台大醫院感染科醫師林氏璧就指出，日本流感並沒有「比較毒」，跟台灣這一次主要流行的是同一個病毒株，且日本這波大流行其實已經過了高峰，總體來說流感的致死率約是「千分之一」，至於大S才48歲卻猝逝「實在太年輕」，不是很確定有無其他慢性病的風險因子。