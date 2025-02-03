大S染流感猝逝　他曝經驗「肺部被抓緊」病程快：一定要驗

▲網友分享得流感的經驗。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網路2日瘋傳有台灣女星在日本因流感猝逝，線索紛紛指向大S，小S稍早發聲明悲痛證實，大S於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲。稍早有網友發文分享自身經驗，透露流感真的很恐怖，「肺部像是有東西在抓緊你，隔天就出現肌肉痠痛，肺部被抓得更緊了」。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上分享，看到大S猝逝的消息後，讓他決定分享自身得流感的經驗，「流感病毒真的很恐怖」，他一開始是下午發現怪怪的，喉嚨有點乾，接著「肺部像是有東西在抓緊你，隔天就出現肌肉痠痛，肺部被抓得更緊了」。

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原PO透露，他去診所看醫生時，還被誤診，說是一般感冒，是他自己發覺肺部實在不對勁，才趕快自費找診所驗流感，「選擇自費XXX快速藥，把自己救回來了」。他也透露，之前他有個朋友也是得流感，結果診所當一般感冒，「他就沒這麼幸運了，被送去急診了，幸好最後有把命撈回來」。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

原PO說，流感的病程真的很快，「如果感覺肺部有點奇怪，真的真的，不要放棄把自己救回來的機會，相信我，一定要自費驗，換家診所驗」，同時也要在最短的時間內吃藥，「流感攻擊你肺部，你一定會有感覺，我發誓，你一定會感覺跟一般感冒不同」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「所以出門還是戴好口罩，因為你不知道你身邊的人有沒有感冒」、「流感死亡率一直很高」、「流感併發肺炎真的超級不舒服，連睡覺都睡不好」、「總算有正常的匿名人士發正常實用的文章」、「流感會全身痠痛，很異常的肌肉痠痛，這時要趕快出門看醫生，休息不會好」、「流感病程發展很快，我之前A流中獎，第一天才剛有感冒症狀，有看診，第二天狂咳，去驗流感沒驗出來，第三天發燒，再去驗驗出A流，但也加上肺炎了」。