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出庭多次爆衝突！5億高中生案夏男今發監　分局長坐鎮維安

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中第一警分局派員前往台中地檢署維安。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市賴姓「五億高中生」墜亡案，涉案人夏朝源被法院認定假結婚，依偽造文書罪判刑1年6月確定，今天（3日）將要發監執行。由於先前開庭夏男多次與賴生的聲援者爆發衝突，今天台中第一警分局派員前往台中地檢署維安，連分局長也親自出馬坐鎮，以防意外發生。

夏朝源一審遭判刑1年6月，他不服上訴二審，去年11月間開庭時，遭到聲援賴生的團體追罵，夏不僅回頭怒瞪，還扯下其中1名抗議者的口罩；去年12月初，1名男子在台中高分院外守候，待夏庭後出現，男子衝上去推擠，大罵夏是畜生，甚至揮拳擊中夏的下巴。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲去年12月初，1名男子在台中高分院外守候，待夏庭後出現，男子衝上去推擠，大罵夏是畜生。（圖／資料照）

該名男子當場遭到警方帶回，夏也氣得要在場員警記下男子名字，並揚言提告，但據了解，事後夏男並未到警局提告。至12月中旬進行科刑辯論時，夏在庭後向法警請求從地下停車場離開，未在出現在人群面前；今年1月二審宣判時，夏未到場聆聽判決。

因近幾次開庭都爆發衝突，警方相當重視，今天夏朝源預計要到台中地檢署報到發監執行，轄區第一警分局派遣6名警力、分局長尤啟南也到場擔任指揮官，避免衝突再度發生。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲今天夏朝源預計要到台中地檢署報到發監執行，轄區第一警分局派遣6名警力、分局長尤啟南也到場擔任指揮官。（圖／記者許權毅攝）

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