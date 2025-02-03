過年急診塞爆！醫揭「天邊孝子症候群」發作：大鬧急診室

▲過年一堆人衝急診。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

這次農曆新年連假長達9天，在此期間，基本上大小醫院都是休診狀態，只有急診室仍在持續運作，所以這也導致整個連假期間，其實急診室都塞滿滿的患者。而當中是真的有人遭遇意外災傷前來求診，而有部分則被ICU名醫陳志金吐槽為「天邊孝子症候群」，更點出這種人甚至可能透過「大鬧急診室」的方式來彰顯自己的孝心。

陳志金醫師在FB粉絲專頁發文表示，農曆新年期間，許多醫院的急診室通常車水馬龍，主要歸因於大多數診所與門診停診，讓有病痛的人不得不轉往急診求治，加上冬季本來就是流感高峰，返鄉與家人圍爐的團聚時刻，更為病毒傳播提供良好的機會。南北往返的移動頻繁，不同病毒株也因此有了互相交換的空間。

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此外，天氣寒冷時，心肌梗塞、腦中風以及氣喘等疾病的患者也會明顯增多；新年大魚大肉的飲食習慣，也常引發消化不良、腸胃炎或食物過敏，而酒醉、痛風發作等狀況也常於此時同時發生。

陳志金醫師也提到，另一項不容忽視的原因就是出遊車輛大增，車禍發生頻率上升；各類旅遊活動中的意外受傷也讓急診收治量飆升。再者，有些醫院在農曆新年「關病房」，使原本就空間有限的急診室充滿等待住院的病人。

陳志金醫師表示，在眾多就診高峰中，據以往數據顯示，年初二的急診人數往往最多。有人以為除夕是最繁忙的時段，事實上除夕的圍爐時間相對平靜，但當晚餐結束後，人潮才開始湧現。除夕和初一也可能因為長輩忌諱到醫院而略顯緩和，真正的高峰多出現在初二，特別是中午過後。

陳志金醫師解釋，會有如此現象，主要是與過年傳統習俗有著密切關係，由於初二是「回娘家」的日子，平時在外工作的孝順子女見到父母後，發現長輩有不適，或者父母此時才向子女吐露慢性症狀，於是子女帶著愧疚或補償心理，立刻把父母送往急診求診。一家大小湧入急診，只為看父母的慢性病，成了新年的特有光景。

陳志金醫師認為，這種行為其實是「天邊孝子症候群」的衍生型，俗稱「過年症候群」，有些子女甚至會因表現孝心而「大鬧急診」。消防單位在此期間也常獲報前往民眾家中，但是到現場後才發現，呼救原因只是因家人希望趁過年為長輩看診，並非真正緊急救援。

根據陳志金醫師的說法，其實這樣的情況通常早就存在一陣子，卻選在年節期間湧進急診，往往只是圖一個心理安慰。陳志金醫師也建議，其實如果並非真正急迫，完全沒必要帶老人家來和大批病患一起擠，更何況急診只是臨時處置，依舊需要日後預約專科門診。

而為了減少這種不必要的擁擠，陳志金醫師也建議民眾，在返鄉前先問問父母需要什麼，或準備一些保健食品、常備藥品和止痛貼布等；若長期就診有固定需求，可協助上網掛號，等年後門診恢復再帶父母前往。陳志金醫師也在文末表示「希望大家在家團圓就好，把急診留給真正有緊急需要的人」。

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