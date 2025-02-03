快訊／假結婚判刑1年6月！5億高中生案夏男　今將發監入獄

▲夏朝源預計今天要發監執行。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓「五億高中生」墜亡案，涉案的夏朝源被認定假結婚判刑1年6月，他不服上訴二審，台中高分院在年前宣判駁回，全案確定。判決出爐後院檢流程需要工作時間，夏得以返家過年，不過在二審宣判當天，台中地檢署就已分案，並啟動防逃機制，據了解，由於本案受矚目且敏感，夏朝源將於今天（3日）、也就是年假過後的第一天，就要發監執行。

台中高分院於1月23日宣判，指出一審判決綜合全案證據，因認定夏男罪證明確，明知賴小弟才剛滿18歲、高中尚未畢業，夏男動機是為圖個人私利，利用賴小弟年紀尚輕、涉世未深，著急解決家族糾紛，夏男利用賴小弟人性弱點，以話術邀集賴小弟犯案，居於案件主導地位，惡性甚高，法治觀念極度偏差。

法官審酌，辦理假結婚背後牽扯賴小弟名下龐大財產利益，夏男犯罪手段明顯悖離一般人民道德感情，並嚴重侵害以及濫用民法所建立之婚姻登記制度，犯罪情節重大，所生損害甚鉅，量處1年6月徒刑，原審均無不當，夏男上訴無理由，予以駁回，不得易科罰金。

台中地檢署指出，因全案屬社會敏感案件，1月23日接獲台中高分院通知後，即時分案辦理執行作業，並啟動防逃機制，禁止受執行人出國、出海，另外也將執行傳票，委由受執行人的戶籍地警方送達，如有逃匿情事，將依法拘提、通緝。

另外，賴生母親的律師許哲維表示，目前賴母的案件除了刑事偽造文書、殺人以及侵佔，還有民事的婚姻無效以及行政的確認國籍總計5件。除了偽造文書二審已經確定，殺人罪先前地檢不起訴處分，提起再議後已經發回，目前仍在續偵，已經開過4次庭，送過8份書狀，侵佔案還未有進度，民事婚姻無效案已經開過4次庭，提過5份書狀，但因案件換過法官，也尚未有開庭進度。