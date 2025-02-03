　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他連吃「一款蔬菜」4周　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

▲▼肝,肝臟。（圖／達志示意圖）

▲李思賢建議患者連續吃3至4周的花椰菜芽苗，結果患者的肝指數降低許多。（圖／達志示意圖）

記者柯振中／綜合報導

肝功能如果不好，生活會大受影響。家醫科醫師李思賢分享，近期有名患者來求診，他在確認沒有急性病症、肝病毒感染後，請患者連續吃3至4周的花椰菜芽苗，並且保持每天7小時以上的睡眠，沒想到回診時，肝指數降低了許多，就連膽固醇、三酸甘油脂、血糖、空腹胰島素和尿酸都有所改善，令患者又驚又喜。

李思賢在臉書上分享，這名患者可能是最近較疲累、睡眠品質較差的關係，於是跑來找他求助。他在確認沒有急性病症、肝病毒感染之後，請患者連續吃3至4周的花椰菜芽苗，每天的攝取量約為25至50公克，並且盡量維持每天7小時以上的睡眠，後續再回診追蹤肝功能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李思賢說，蘿蔔硫素能與keap1蛋白結合，加快啟動體內最強大的抗氧化Nrf2循環，而花椰菜芽苗市生活當中，能夠輕易取得富含蘿蔔硫素中濃度最高的食材。他本來希望患者打成汁再喝，因為這樣蘿蔔硫素的形成率可以提高，不過患者都直接吃，因此他其實也不曉得，這麼短的時間內，是否能在抽血數據上看見明顯進步。

沒想到，回診時的抽血數據，讓他與患者都感到相當驚喜。李思賢說，患者的肝指數GPT從98U/L降到55U/L，膽固醇、三酸甘油脂、血糖、空腹胰島素與尿酸都有所改善，患者看完報告後，也決定將花椰菜芽苗加入日常的菜單。

不過，李思賢還是提醒，比起靠芽苗修復肝臟，更重要的是從源頭減少傷害，少吃精緻碳水與戒酒，畢竟若肝臟沒有受損，就不需要特別修復。李思賢說，食物只能作為輔助，每個人體質不同、反應也會有所差異，若有疾病相關問題，仍應諮詢醫師，確保適合自己的治療方式。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
男開車追撞女騎士當場失去生命跡象　驚險瞬間畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2025升官發大財！「擺設是關鍵」　財運、事業更上一層樓

他連吃「一款蔬菜」4周　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

彰化清水岩寺國運籤「抽到中下籤」　廟方：主事者身段應柔軟勿自負

年假過完還想玩！台中元宵燈會帶你探索時空

2025年感情、財運如何？大眾占卜「3選1」掌握各項運勢

黑熊568未曝光故事！中槍長眠後⋯「牠還相信人類，沒有恨」

悲報！橫濱家系「大和家南港店」結束營業

228連假「每天0～5時國道免收費」　7大疏運措施出爐

1舉翻轉2千女性有投票權！哲學家：每天做1件害怕的事練勇氣

在家洩慾完「老公就去找婆婆」！她忍6年崩潰　網傻：不單純

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

空氣清淨機用1年首度拆開　奴才見濾網穿「貓毛衣」驚呆

2025升官發大財！「擺設是關鍵」　財運、事業更上一層樓

他連吃「一款蔬菜」4周　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

彰化清水岩寺國運籤「抽到中下籤」　廟方：主事者身段應柔軟勿自負

年假過完還想玩！台中元宵燈會帶你探索時空

2025年感情、財運如何？大眾占卜「3選1」掌握各項運勢

黑熊568未曝光故事！中槍長眠後⋯「牠還相信人類，沒有恨」

悲報！橫濱家系「大和家南港店」結束營業

228連假「每天0～5時國道免收費」　7大疏運措施出爐

1舉翻轉2千女性有投票權！哲學家：每天做1件害怕的事練勇氣

在家洩慾完「老公就去找婆婆」！她忍6年崩潰　網傻：不單純

南極衛星照驚見「巨型外星人臉」！輪廓超清晰　地質學家給答案

2025升官發大財！「擺設是關鍵」　財運、事業更上一層樓

俄羅斯自主研發賽車「Lada Iskra登場」！引擎升級＋底盤重新調校

洗腦神曲「肯掐那」不是韓文歌！原唱竟是越籍Rapper

他連吃「一款蔬菜」4周　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

日銀行審查成人遊戲？開發商無法獲得收益...議員展開調查

4檔台股ETF春節後除息先開獎　00940周四打頭陣

MSC榮耀號就是景點！網美必拍推薦

MSC榮耀號全方位娛樂！享受無限

美食巡禮Bravo！跟著MSC榮耀號盡享環球美味

空氣清淨機用1年首度拆開　奴才見濾網穿「貓毛衣」驚呆

生活熱門新聞

全台有雨！　下最大地區曝

洩慾完「老公就去找婆婆」！人妻忍6年崩潰

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

「下周地獄連上6天班」他卻無法請假：真的很不爽

1飲料店好喝「菜單最不假掰」　網公認：這種店就是穩

侄子才讀國小！笑收紅包「一看金額變臭臉」

新春初五「解除禁忌」！命理師曝2事別做

麥當勞得來速「出示VIP小卡」他問1句全場超尬

快訊／全台變天「2縣市大雨」　明開工急凍挑戰寒流

橫濱家系「大和家南港店」結束營業

第3次飛日本過年！他今年失望：友善程度降了

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

今年逢「春打五九尾」　4生肖要「躲春」避煞氣

春節機場接送「司機狂擦綠油精」　客嚇壞接手！結局超荒唐

更多熱門

相關新聞

他「腎功能突下降」！　醫揭過年1食物害的：非常鹹

他「腎功能突下降」！　醫揭過年1食物害的：非常鹹

腎臟科醫師洪永祥分享，一名男子長時間於門診追蹤慢性腎臟病，某次一踏進診間臉色疲勞，身上還飄散一股阿摩尼亞的味道，一檢查發現腎功能急速下滑。追問後得知，患者平時病情控制得宜，近日每天吃烏魚子配紅酒，甚至把整箱都吃光，成為致病元凶。他也提醒，烏魚子屬於高鈉、高蛋白質、高普林及高膽固醇食物，都是破壞腎臟的因子。

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

營養師驚揭「6健康食物」加了一堆糖！吃錯害血糖狂飆

營養師驚揭「6健康食物」加了一堆糖！吃錯害血糖狂飆

營養師：「6個原因」恐引發餓怒症

營養師：「6個原因」恐引發餓怒症

每天喝1健康飲品！她「健檢一堆紅字」　專家：80%都是糖

每天喝1健康飲品！她「健檢一堆紅字」　專家：80%都是糖

關鍵字：

花椰菜芽苗肝指數膽固醇血糖李思賢

讀者迴響

熱門新聞

北斗天后宮發爐、黑狗狂吠　香灰裡挖出骸骨

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！

宜蘭妹約吃飯遭性侵！傳訊求救「我被強」

性交易完封鎖援交妹！他：對不起老婆才沒付錢

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

大樂透1.59億頭獎一注獨得！獎落台中

全日空客機降落福島　「機翼撞空橋」畫面曝

屏東男駕駛自小客車追撞前方女騎士 驚險畫面曝

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

川普2.0關稅戰！《富爸爸》作者預言3資產崩盤

解決護理師人力荒　弘光科大醫福會共推3箭

40年老屋住10年！屋主含淚售「下秒爽笑了」

台北「第一猛鬼大樓」要拆了！　在地員警擔憂1事

高雄店家「抽獎藏籤」實況主包牌全空

林襄認最後一脫！「濕身喝牛奶」寫真集未公開遺珠照外洩

更多

最夯影音

更多

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面