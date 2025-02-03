他連吃「一款蔬菜」4周　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

▲李思賢建議患者連續吃3至4周的花椰菜芽苗，結果患者的肝指數降低許多。（圖／達志示意圖）



記者柯振中／綜合報導

肝功能如果不好，生活會大受影響。家醫科醫師李思賢分享，近期有名患者來求診，他在確認沒有急性病症、肝病毒感染後，請患者連續吃3至4周的花椰菜芽苗，並且保持每天7小時以上的睡眠，沒想到回診時，肝指數降低了許多，就連膽固醇、三酸甘油脂、血糖、空腹胰島素和尿酸都有所改善，令患者又驚又喜。

李思賢在臉書上分享，這名患者可能是最近較疲累、睡眠品質較差的關係，於是跑來找他求助。他在確認沒有急性病症、肝病毒感染之後，請患者連續吃3至4周的花椰菜芽苗，每天的攝取量約為25至50公克，並且盡量維持每天7小時以上的睡眠，後續再回診追蹤肝功能。

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李思賢說，蘿蔔硫素能與keap1蛋白結合，加快啟動體內最強大的抗氧化Nrf2循環，而花椰菜芽苗市生活當中，能夠輕易取得富含蘿蔔硫素中濃度最高的食材。他本來希望患者打成汁再喝，因為這樣蘿蔔硫素的形成率可以提高，不過患者都直接吃，因此他其實也不曉得，這麼短的時間內，是否能在抽血數據上看見明顯進步。

沒想到，回診時的抽血數據，讓他與患者都感到相當驚喜。李思賢說，患者的肝指數GPT從98U/L降到55U/L，膽固醇、三酸甘油脂、血糖、空腹胰島素與尿酸都有所改善，患者看完報告後，也決定將花椰菜芽苗加入日常的菜單。

不過，李思賢還是提醒，比起靠芽苗修復肝臟，更重要的是從源頭減少傷害，少吃精緻碳水與戒酒，畢竟若肝臟沒有受損，就不需要特別修復。李思賢說，食物只能作為輔助，每個人體質不同、反應也會有所差異，若有疾病相關問題，仍應諮詢醫師，確保適合自己的治療方式。