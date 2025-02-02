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明天開工好厭世！專家教4招甩掉「收假症候群」　周一不上班超有效

▲老師，生涯，職涯，沮喪，煩惱，上班族。（圖／CFP）

▲年假結束不少人出現「收假症候群」，專家給出了4項建議，幫助民眾度過難關。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

為期9天的年假即將結束，許多人正準備回到工作崗位，但「收假症候群」可能會讓這段過渡期變得更加艱難。西班牙心理學家岡薩雷茲（Angharad Albiach González）指出，收假症候群是一種常見的心理現象，表現為情緒低落、易怒、焦慮，甚至影響人們的睡眠與食慾。專家建議，透過4個簡單的方法，可以幫助人們更順利地回歸日常生活。

1. 給自己緩衝期，避免馬上投入高壓工作

岡薩雷茲表示，避免在假期結束後立刻投入繁忙的工作，而是留出1、2天的緩衝期，讓自己逐步恢復日常作息，整理環境、檢視待辦事項，讓身心適應即將回歸的日常步調，就能避免突如其來的壓力影響情緒。

2. 避開在周一就開始上班，減少長時間工作的疲憊感

如果條件允許，專家建議避免在周一正式回到工作崗位，因為周一通常是人們壓力最大的一天，容易讓人產生「一整個星期都很漫長」的感覺。反之，選擇在周三或周四回歸工作，可以減少一周工作的長度，讓適應期更為輕鬆。

3. 設定可行的目標，減少焦慮

假期後，堆積如山的工作可能會讓人感覺壓力倍增，因此專家建議人們設立具體且可行的短期目標，例如先處理最急迫的任務，而非試圖一次完成所有待辦事項，可幫助自己循序漸進地適應工作節奏，減少因壓力過大而產生的焦慮感。

4. 持續安排休閒活動，維持假期的放鬆感

即使回到工作崗位，也別忘了保留時間給自己。專家建議，民眾可以在下班後安排運動、閱讀，或與家人朋友聚會等活動，讓自己仍能擁有放鬆的時刻，避免突然回歸忙碌生活帶來的落差感，這樣不僅能減少收假後的不適應感，還可維持良好的心理狀態。

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