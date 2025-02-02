每天帶iPhone進浴室洗澡　女揭「手機殼慘況」網嚇壞：拿黴菌貼臉

圖文／鏡週刊

許多人習慣將手機帶入浴室，在洗澡時聽音樂或避免漏接電話，但這樣的行為可能暗藏健康隱患。一名外國女子因長期將iPhone帶進浴室，導致手機殼內部嚴重發霉，引發網友一片驚呼。

根據《紐約郵報》報導，一名TikTok用戶Andi分享了一段影片，展示她的iPhone矽膠保護殼，內部布滿黑色黴斑，令人觸目驚心。她解釋，自己習慣在洗澡時將手機帶進浴室播放音樂，並隨著旋律高歌，但未曾注意到潮濕環境對手機的影響。

影片曝光後引發熱議，許多網友震驚於黴菌的數量，有人質疑她是否很少拆下手機殼清潔，更有網友驚呼，「這樣講電話時，黴菌不就貼臉上了？」

對此，專家指出，Andi的手機殼問題源於浴室的高濕度環境，導致了「黑黴菌」滋生。根據克利夫蘭診所的說法，黑黴菌通常出現在潮濕的區域，雖然很少引發嚴重疾病，但接觸可能導致真菌感染，甚至加重哮喘或呼吸問題。

蘋果公司也提醒，清潔iPhone時應使用70%異丙醇濕巾、75%酒精濕巾或Clorox消毒濕巾，避免使用含漂白劑或過氧化氫的產品，更不要讓開口進水。此外，網友也建議，如果必須帶手機進浴室，可以使用防水保護套或外接防水揚聲器來播放音樂。

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