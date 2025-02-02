過年一家四口擠上高鐵「2小孩大哭要廁所」　下幕超感人

▲過年高鐵擠滿返鄉出遊人潮。（示意圖／資料照／記者洪巧藍攝）



記者陳俊宏／綜合報導

宛如摩西分紅海！泌尿科醫師呂謹亨分享，過年搭高鐵時，小孩大哭要上廁所，他和老婆各抱一個穿越人群，「感謝整車廂的乘客們，小孩的哭聲就像警笛聲，走道上的乘客都很好心，像紅海一樣自動分開，遇到大行李箱，坐著的乘客也很令人感動幫忙移開。」

呂謹亨在臉書說，把握最後的假期，初四到故宮南院一日遊，這裡真的是讓小孩放電的好地方，看完了東坡肉和翠玉白菜，因為怕塞在年假收假人潮，晚餐沒享用嘉義美食，就趕搭高鐵回台中。

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呂謹亨表示，還好雖然高鐵也是爆滿，但勉強擠上了，只是沒想到站在擁擠的車廂走道，兩個小孩突然不約而同說要上廁所！一開始還可以安撫他們說快到了，沒想到是真的快憋不住了，開始嚎啕大哭起來，他跟老婆只好一人抱著一個，準備開始橫跨一個半塞滿乘客的車廂，這真是世界上最遙遠的距離！

呂謹亨指出，還好感謝整車廂的乘客們，小孩的哭聲就像警笛聲，走道上的乘客都很好心，像紅海一樣自動分開，遇到大行李箱，坐著的乘客也很令人感動幫忙移開，真的感謝一車子的大家，最後終於順利抵達廁所，小孩也終於不哭了！

呂謹亨說，聽說連假路上塞車的狀況更可怕，如果在車陣中尿急還真的不知道該怎麼辦，他提供一個小妙方，平時在車上準備一些雨傘套、塑膠瓶，以備不時之需！不過女生就要用塑膠袋了，雨傘套折疊起來不占空間，用完綁起來，真的很方便。

呂謹亨提醒，千萬別憋尿太久，感染發炎、血尿、甚至膀胱受損，尿不出來，就要來泌尿科報到了。