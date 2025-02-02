貝童彤無預警「曬大肚隆起照」！　網狂刷：恭喜…結局太尷尬

▲貝童彤於2018年與圈外男友結婚。（圖／張祐銘攝／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

藝人貝童彤於2005年在選秀節目《我愛黑澀會》出道，後於MOMO親子台擔任兒童節目主持人，她於2018年與圈外男友結婚，並育有女兒「帕皮」，近日她在臉書無預警分享肚子隆起的照片，粉絲看到後紛紛刷一排「恭喜」，她則趕緊在文中澄清「肚子裡裝的是滿滿的食物」。

貝童彤在臉書發文分享2張肚子的特寫照片，圖一是過年前的肚子，可看到有明顯的肌肉線條，過年後的肚子則有些許隆起。不少網友看到後都紛紛留言「恭喜童彤」、「貝童彤姐姐恭喜」、「這是懷孕嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲貝童彤在臉書發文分享2張肚子的特寫照片。（圖／臉書 貝童彤 （彤彤姐姐））

貝童彤則在文中澄清，不用恭喜她，自己並沒有懷孕「肚子裡裝的是滿滿的食物和吸收完的食物廢渣」，還特別在文中Hashtag「#能吃就是福#福態 #減肥等過完年假再說」，讓網友笑翻。

貝童彤和老公Howard於2018年宣布懷孕，同時也登記結婚，原本於2020年要辦的婚禮，因為疫情而延宕，而後在2021年舉行，她曾透露疫情期間靠重訓練出4塊腹肌，參加《全明星運動會》才經過1個月的錄製時間，她更明顯變瘦，體重只剩43.3公斤。

延伸閱讀

▸ 豬隊友擅自請爸媽幫忙顧娃 人妻崩潰：年夜飯吃完還要面對公婆！

▸ 她扛16人份年夜飯「秀一物」喊感謝家人 網羨慕：值得了

▸ 原始連結