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公公深夜急診！小夫妻心累忙整夜　婆婆狂盧「一定要拜拜」

▲▼台北霞海城隍廟，過年拜拜，過年走春，農曆春節拜拜，農曆春節走春，祈福。（圖／記者蔡玟君攝）

▲有網友分享，公公急診住院，夫妻倆忙了一個晚上，沒想到婆婆卻只在意「要不要拜拜」。（圖／資料照）

文／周刊王

一名已婚網友上網吐苦水，表示同住的公公前一天凌晨急診緊急送醫、差點住院，自己與丈夫忙了一整晚都沒怎麼睡，丈夫當天下午就要上班，自己也疲憊不堪。結果根本沒有同住的婆婆打了10幾通電話來交代當天中午「一定要拜拜」，三番兩次被掛電話，還是不斷打來交代公媽怎麼拜、作忌怎麼拜、門口怎麼拜，聽得他們夫妻倆欲哭無淚，既感嘆「到底要把我們操到什麼樣子才肯罷休？」又不解，「到底是在世的人重要，還是不知道已經投胎到哪裡去的公媽重要？」

一名網友日前在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」吐苦水，表示同住的公公前一天凌晨突然送急診，她與丈夫忙到天亮，幾乎沒什麼睡了。沒想到根本沒有同住的婆婆，卻打電話來強迫他們「一定要拜拜！」丈夫疲憊表示「人都在醫院了是要拜什麼」，婆婆卻仍然不依不撓，連打十幾通電話來盧他們夫妻倆，讓他們好無奈：「到底是想要把我們操到什麼樣子才肯罷休！」

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這名原PO表示，婆婆當天先是打電話來，通知說大姑要回高雄祭祖，她不放心大姑的孩子被老公一個人帶回婆家，要跟去照顧，還要原PO代替自己去照顧公公。丈夫質疑，「是爸爸身體比較重要還是外孫重要？」還表示孩子自有大姑的老公在照顧，不知道婆婆有什麼好操心。

接著婆婆再度打來，再三向原PO交代公媽怎麼拜、做忌怎麼拜、門口怎麼拜…原PO提醒：「媽：我拜三年了，我會弄！都我弄吧！」丈夫又接過電話表示：「我們是都不用睡覺的嗎？不然妳回來處理，我們夫妻上去睡覺。」婆婆竟然安撫兒子：「你沒睡你上去補眠啦！我叫XX（原PO）幫忙我弄就好。」聽得她猛翻白眼，丈夫也不解：「重點是她也沒睡啊？」

之後，婆婆又來來回回與2人打了10多通電話，只為了堅持「一定要拜拜」這件事，讓原PO「真心無敵超級不懂」：「到底是在世的人重要，還是不知道已經投胎到哪裡去的公媽重要？」

這名原PO表示，後來她與丈夫還是強打起精神安排拜拜，一路忙到上午11點半，而先生當天下午2點就要去上班，而她也因為沒睡好加忙碌，讓腰傷復發疼痛不堪。

事後，身為基督徒的原PO向丈夫表示，現在是因為老人家中風，手腳不方便，所以她才會幫忙配合，等老人家百年之後，自己就不想弄這些（拜拜）了，「以後要弄，你自己弄，不然就叫你媽自己回來拜吧！」沒想到丈夫也告訴她：「我以後也不弄！」

這段經歷曝光，引起不少網友共鳴，「有的老人真的很奇怪，拜拜比人命還重要！」、「我自己娘家的公媽也都是有空才會去拜，心意最重要，就搞不懂為何一定要在除夕的當下了！很有事！」、「想不開的老人家我家也有，我是讓她自己處理」。

還有一名網友心有戚戚焉表示，自己家裡90多歲的婆婆，過年前也是忙著打掃家裡，叫她不要做也閒不下來，下一秒又說天旋地轉，嚇得她與丈夫趕緊駕著婆婆送醫掛急診，忙到晚上11點半才到家。她跟丈夫累得骨頭都快散了，現在婆婆又開始繼續操她們夫妻倆。她也是氣到跟丈夫說，「再血壓飆高叫她自己上醫院！」

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