港務公司年後徵才228人「起薪最高56K」　長榮航空招募百名地勤

▲港務公司年後招考正備取228名。（示意圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

年後轉職，海空界釋職缺，台灣港務公司預計招考正、備取228名，起薪從4.1萬到5.6萬元不等，新進人員還將趕上加薪3%，招募簡章預計2月到3月公告；長榮航空也規劃招募百名地勤，起薪4.3萬元起，即起到2月7日前可報考。

海空界大舉招募人才，因應國際市場變動及產業趨勢，國營企業台灣港務公司年後將招考正、備取共228名，招考預定於2月到3月間公告甄試簡章，新招募人員還可趕上今年度調薪3%。

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職缺包含師級及員級，其中師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並有3年相關工作經驗」，起薪每月為5萬6680元。另員級職稱為高級事務員、高級技術員者，須專科以上學校相關科系畢業，起薪4萬8230元；招募職缺助理事務員、助理技術員，高中職畢業即可報考，起薪為4萬1570元。

▲長榮航空釋出百名地勤缺額。（圖／長榮航空提供）

此外，長榮航空年後也規劃招募百名地勤新血，釋出超過百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪4萬3000元起；若具備專業證照或相關經驗者，薪資可個別議定，即日起至2月7日止可報名。

長榮指出，新進員工除有完善教育訓練和暢通升遷管道外，長榮航空員工還享有優待機票、免費交通車、員工餐廳、交通及餐費補助等福利，未來可根據員工興趣和能力，內部輪調或到海外歷練，此次招募錄取人員，最快今年4月到5月將可分梯次報到。