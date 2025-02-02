黑熊568未曝光故事！中槍長眠後⋯「牠還相信人類，沒有恨」

▲最有名的台灣黑熊568，曾被拍攝紀錄片，而書中也紀錄未公開的故事。（圖／林業署提供）

記者林育綾／台北報導

「黑熊568」（原編號711）的故事在2022年震撼各界，可說是台灣最有名的「黑熊之死」事件！牠從原先頑皮讓人頭痛的「問題熊」，到後來連續25天翻山越嶺「一心只想回家」，許多人開始感動為牠加油，568卻不幸命喪獵人槍下，長眠於大雪山。而很少人知道，有原住民巫師透過通靈詢問568，中槍掙扎的那刻，是否失去對人的信任？巫師透露，「牠說依舊相信人類，沒有恨。」

●從「問題熊」到引發全民關注

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台灣最有名的「黑熊之死」事件，莫過於黑熊568的故事，觸動了資深記者蔡惠萍寫下《未完的旅程》一書。除了紀錄568的故事始末，更深度訪問了野生動物保育員、專業人士、照養568的保育員，這些人在事件前後心境的劇烈矛盾；也書寫山村居民對黑熊的觀感如何改變，還訪問了槍殺568的獵人祖孫三人，揭露他們的心路歷程，更有事後意想不到的轉折。可說是跨幅度、深度探討568之死。

568原先編號是711，一開始的行為如項圈符碼，竟然把山村居民的工寮當成超商，頻繁入侵吃狗飼料，還會「開冰箱」大快朵頤。當時村民在冰箱放置「辣椒彈」意圖嚇唬牠，沒想到牠受到驚嚇後依然不放棄，又回頭去舔辣椒粉。接著又反覆落入陷阱，被救傷、野放後，又不慎掉入陷阱，總是在救傷和野放之間循環，成了專家眼中的「問題熊」。

蔡惠萍在導讀文提到，最後一次救傷後，因為擔心這隻「前科累累」的頑皮熊，又會回到熟悉的領域覓食，再度造成人熊衝突，因此牠被野放到遠離人煙、距離原棲地大雪山更遠的南投丹大林區，並重新編號568。沒想到自此之後，568的衛星訊號顯示，牠的足跡展開了意想不到的旅程。

原先野放團隊以為牠又要到人類聚落找食物，打算布下天羅地網圍捕、終身圈養，沒想到牠繞開人煙，25天內移動了54.75公里，翻越14道陡峻陵線，從海拔432公尺到2050公尺，爬升與下降累計高達27公里，全程都避開人類聚落與農田，從後來的路徑觀察，牠「一心只想回家」，回到大雪山。但就在踏上回家的最後一哩路時，568在獵人的3聲槍響下，結束了這趟未完的旅程。

▲568第一次在人類世界過照養生活時，照養員所拍攝的照片。（圖／翻攝林業署臉書）

●從未正式公開的通靈紀錄

根據蔡惠萍紀錄巫師與568通靈的內容，黑熊568因為被人類救過太多次，很信任人，但在牠最後一次掉入陷阱時，有聽見獵人的腳步聲，而牠不僅沒掙扎，還背對著人，是因為原先以為「又是人類要來救牠了」。沒想到後來中槍，命喪黃泉，巫師說，568對此也很訝異，沒想到自己會被殺死。

但568很高興後來能夠回到大雪山的山神身邊，並表示在生前，牠受到野放之地所在的山神請託，要帶訊息給其他山神，完成任務就打算「回家」，沒想到會遇害。蔡惠萍問，「那牠還相信人類嗎？」巫師回答，「568說牠依舊相信人類，沒有恨。」

林業及自然保育署署長林華慶在分享《未完的旅程》這本書時表示，這段關於巫師的通靈紀錄，只有在書中記載，沒有收錄在紀錄片，也沒有特別公開過。雖然無法考證，但關於568死前「背對獵人」的情形，跟獵人筆錄供述的一模一樣，因此這段魔幻的通靈紀錄也帶來不少安慰。

▲《未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄》收錄未公開的細節，由聯經出版。（圖／記者林育綾攝）

●568帶來的啟發

林華慶也說，當時的社會輿論確實對獵人有批判，但獵人也在壓力之下，勇敢地出面承認，才讓568的屍體有機會「回家」長眠大雪山，在那最後一程，獵人祖孫3人也一起送行。

他認為，568還叫「711」時，種種問題行徑鬧上新聞版面，雖然很多網友覺得「很好笑」、「很有趣、很可愛」，但黑熊的行為確實給山居村民帶來很大的困擾，而原住民獵殺的背後，也牽涉了生存議題。這些面向或許是在都市的人們，沒辦法深切體會的。

因此他邀請曾經關心或對568故事感興趣的人，都可以來讀這本書，書中橫跨了很多面向，引發人們思考「人與熊」、「都會與山村」、「原住民族與政府」、「黑與白」、「對與錯」等層層疊交錯的問題，會有不同的省思。《未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄》已由聯經出版發行。