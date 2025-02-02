　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黑熊568未曝光故事！中槍長眠後⋯「牠還相信人類，沒有恨」

▲林務局拍攝東卯山台灣黑熊紀錄片 。（圖／林務局提供）

▲最有名的台灣黑熊568，曾被拍攝紀錄片，而書中也紀錄未公開的故事。（圖／林業署提供）

記者林育綾／台北報導

「黑熊568」（原編號711）的故事在2022年震撼各界，可說是台灣最有名的「黑熊之死」事件！牠從原先頑皮讓人頭痛的「問題熊」，到後來連續25天翻山越嶺「一心只想回家」，許多人開始感動為牠加油，568卻不幸命喪獵人槍下，長眠於大雪山。而很少人知道，有原住民巫師透過通靈詢問568，中槍掙扎的那刻，是否失去對人的信任？巫師透露，「牠說依舊相信人類，沒有恨。」

●從「問題熊」到引發全民關注

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣最有名的「黑熊之死」事件，莫過於黑熊568的故事，觸動了資深記者蔡惠萍寫下《未完的旅程》一書。除了紀錄568的故事始末，更深度訪問了野生動物保育員、專業人士、照養568的保育員，這些人在事件前後心境的劇烈矛盾；也書寫山村居民對黑熊的觀感如何改變，還訪問了槍殺568的獵人祖孫三人，揭露他們的心路歷程，更有事後意想不到的轉折。可說是跨幅度、深度探討568之死。

568原先編號是711，一開始的行為如項圈符碼，竟然把山村居民的工寮當成超商，頻繁入侵吃狗飼料，還會「開冰箱」大快朵頤。當時村民在冰箱放置「辣椒彈」意圖嚇唬牠，沒想到牠受到驚嚇後依然不放棄，又回頭去舔辣椒粉。接著又反覆落入陷阱，被救傷、野放後，又不慎掉入陷阱，總是在救傷和野放之間循環，成了專家眼中的「問題熊」。

蔡惠萍在導讀文提到，最後一次救傷後，因為擔心這隻「前科累累」的頑皮熊，又會回到熟悉的領域覓食，再度造成人熊衝突，因此牠被野放到遠離人煙、距離原棲地大雪山更遠的南投丹大林區，並重新編號568。沒想到自此之後，568的衛星訊號顯示，牠的足跡展開了意想不到的旅程。

原先野放團隊以為牠又要到人類聚落找食物，打算布下天羅地網圍捕、終身圈養，沒想到牠繞開人煙，25天內移動了54.75公里，翻越14道陡峻陵線，從海拔432公尺到2050公尺，爬升與下降累計高達27公里，全程都避開人類聚落與農田，從後來的路徑觀察，牠「一心只想回家」，回到大雪山。但就在踏上回家的最後一哩路時，568在獵人的3聲槍響下，結束了這趟未完的旅程。

台灣黑熊711／568長眠大雪山。（圖／翻攝林務局臉書）

▲568第一次在人類世界過照養生活時，照養員所拍攝的照片。（圖／翻攝林業署臉書）

●從未正式公開的通靈紀錄

根據蔡惠萍紀錄巫師與568通靈的內容，黑熊568因為被人類救過太多次，很信任人，但在牠最後一次掉入陷阱時，有聽見獵人的腳步聲，而牠不僅沒掙扎，還背對著人，是因為原先以為「又是人類要來救牠了」。沒想到後來中槍，命喪黃泉，巫師說，568對此也很訝異，沒想到自己會被殺死。

但568很高興後來能夠回到大雪山的山神身邊，並表示在生前，牠受到野放之地所在的山神請託，要帶訊息給其他山神，完成任務就打算「回家」，沒想到會遇害。蔡惠萍問，「那牠還相信人類嗎？」巫師回答，「568說牠依舊相信人類，沒有恨。」

林業及自然保育署署長林華慶在分享《未完的旅程》這本書時表示，這段關於巫師的通靈紀錄，只有在書中記載，沒有收錄在紀錄片，也沒有特別公開過。雖然無法考證，但關於568死前「背對獵人」的情形，跟獵人筆錄供述的一模一樣，因此這段魔幻的通靈紀錄也帶來不少安慰。

▲▼《未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄》由聯經出版（圖／記者林育綾攝）

▲《未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄》收錄未公開的細節，由聯經出版。（圖／記者林育綾攝）

●568帶來的啟發

林華慶也說，當時的社會輿論確實對獵人有批判，但獵人也在壓力之下，勇敢地出面承認，才讓568的屍體有機會「回家」長眠大雪山，在那最後一程，獵人祖孫3人也一起送行。

他認為，568還叫「711」時，種種問題行徑鬧上新聞版面，雖然很多網友覺得「很好笑」、「很有趣、很可愛」，但黑熊的行為確實給山居村民帶來很大的困擾，而原住民獵殺的背後，也牽涉了生存議題。這些面向或許是在都市的人們，沒辦法深切體會的。

因此他邀請曾經關心或對568故事感興趣的人，都可以來讀這本書，書中橫跨了很多面向，引發人們思考「人與熊」、「都會與山村」、「原住民族與政府」、「黑與白」、「對與錯」等層層疊交錯的問題，會有不同的省思。《未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄》已由聯經出版發行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
明天開工好厭世！專家教4招甩掉「收假症候群」
日本男大生下海「媽媽活」！讚比打工更好賺　陪睡價碼曝
樂天女神穿旗袍裝「炸D級美胸」　曲線全都露
川普「擬對台半導體加徵關稅」　經濟部：持續關注

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年假過完還想玩！台中元宵燈會帶你探索時空

2025年感情、財運如何？大眾占卜「3選1」掌握各項運勢

黑熊568未曝光故事！中槍長眠後⋯「牠還相信人類，沒有恨」

悲報！橫濱家系「大和家南港店」結束營業

228連假「每天0～5時國道免收費」　7大疏運措施出爐

1舉翻轉2千女性有投票權！哲學家：每天做1件害怕的事練勇氣

在家洩慾完「老公就去找婆婆」！她忍6年崩潰　網傻：不單純

春節機場接送「司機狂擦綠油精」　客嚇壞接手！結局超荒唐

高難度腫瘤精準切　羅東博愛醫院完成達文西手術500例

開工日變天「2地甩冷雨彈」　強冷氣團襲3天！跳水式降溫剩8度

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

2歲兒趁爸睡覺拿手機打傳說　爸見排位數據全0：會被檢舉吧

年假過完還想玩！台中元宵燈會帶你探索時空

2025年感情、財運如何？大眾占卜「3選1」掌握各項運勢

黑熊568未曝光故事！中槍長眠後⋯「牠還相信人類，沒有恨」

悲報！橫濱家系「大和家南港店」結束營業

228連假「每天0～5時國道免收費」　7大疏運措施出爐

1舉翻轉2千女性有投票權！哲學家：每天做1件害怕的事練勇氣

在家洩慾完「老公就去找婆婆」！她忍6年崩潰　網傻：不單純

春節機場接送「司機狂擦綠油精」　客嚇壞接手！結局超荒唐

高難度腫瘤精準切　羅東博愛醫院完成達文西手術500例

開工日變天「2地甩冷雨彈」　強冷氣團襲3天！跳水式降溫剩8度

沒耳洞照樣能戴的時髦耳飾出列　香奈兒熱賣款不到5萬擁有

北斗天后宮發爐「黑狗狂吠」！廟方清香灰挖出不明骸骨

劉雨柔自爆體質「不可能自然受孕」　吐多年實情：從不敢妄想

6徵兆秒測「純打呼or睡眠呼吸中止症」　極度疲倦小心！

《後宮甄嬛傳》冷知識！蔡少芬是全劇唯一真孕婦　甄嬛名字也和她有關

高中妹性交易「完事遭封鎖」！他硬拗：覺得對不起老婆才不付錢

領航猿5連勝率先挺進PLG季後賽　盧峻翔興奮今年提早晉級

追星人一定要會的5個技能！　學會這招讓歐巴看見你

年假過完還想玩！台中元宵燈會帶你探索時空

2025年感情、財運如何？大眾占卜「3選1」掌握各項運勢

【超派狗掌】奴才不准阿金吃水蜜桃！牠怒用腳掌撥弄

生活熱門新聞

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

第3次飛日本過年！他今年失望：友善程度降了

新春初五「解除禁忌」！命理師曝2事別做

快訊／全台變天「2縣市大雨」　明開工急凍挑戰寒流

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

過年出遊塞車　他宜蘭北上靠一招超順暢

蔡其昌夫妻走春照破2萬讚！　老婆氣質美擄獲網友

初五迎財神！拜拜時間、流程一次看

1飲料店好喝「菜單最不假掰」　網公認：這種店就是穩

到紫南宮借600元發財金　他還錢問：可以找嗎

好市多iPhone 16限時特價！1原因大票勸退

過年一家四口擠上高鐵　「2小孩大哭要廁所」下幕超感人

更多熱門

相關新聞

布朗尼高難度滯空三分打！被喊MVP

布朗尼高難度滯空三分打！被喊MVP

湖人今（31）日作客聯盟爐主巫師，前2節就灌進球隊本季半場新高78分，拉開33分差距，詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）因此得到12分鐘的上場時間，他末節大秀滯空拉桿美技，完成了一記三分打，最後6秒站上罰球線還被客場球迷喊MVP，引起熱議。

巫師又慘輸！　苦吞15連敗

巫師又慘輸！　苦吞15連敗

湯普森首節飆7顆三分　賞巫師14連敗

湯普森首節飆7顆三分　賞巫師14連敗

湖人舊將準備喊賣我？稱不會再努力融入

湖人舊將準備喊賣我？稱不會再努力融入

吃蜜台灣黑熊受困陷阱　脫水+貧血體弱後送照養

吃蜜台灣黑熊受困陷阱　脫水+貧血體弱後送照養

關鍵字：

黑熊黑熊568黑熊711巫師蔡惠萍林華慶未完的旅程

讀者迴響

熱門新聞

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

買新車「最討厭業務送什麼」

震撼3方交易！湖人送走戴維斯

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

川普2.0關稅戰！《富爸爸》作者預言3資產崩盤

第3次飛日本過年！他今年失望：友善程度降了

曾之喬生了！初五首曬寶寶甜喊：忙著跟兒子談戀愛

新春初五「解除禁忌」！命理師曝2事別做

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面