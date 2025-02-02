　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

工程師逆向闖加油站　還辱警「他媽的」　無罪理由曝

▲苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝、資料照）

▲胡姓工程師逆向加油跟人起口角，警員排解遭辱罵，法官依據憲法法庭判例，判決胡男無罪。（圖／記者楊永盛攝、資料照，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

加油站逆向插隊辱罵警察「他媽的」、「白目」竟然獲判無罪！一名胡姓碩士工程師，開車逆向插隊加油跟其他顧客爆發口角，陳姓警員前往排解遭胡男辱罵「他媽的」，一審原依公然侮辱罪嫌判處拘役40天；胡男上訴後逆轉，法官引據憲法法庭113年憲判字第5號判決精神，以胡男當場已順向加油、警員執勤目的已達到等理由，撤銷原判決、改判胡男無罪。

法官調查，被告胡姓男子前年7月30日14時16分許，在苗栗縣三義鄉某間加油站內，因逆向開車進入加油站，引發排隊等候的其他加油顧客不滿，雙方爆發激烈爭執、口角，加油站長趕緊打110請求警方到場處理。

苗栗警分局龍騰派出所陳姓警員獲報到場處理，胡男涉嫌向陳姓警員辱罵「他媽的」、「你找死喔？」、「白目」等語，並反嗆「我家中有錢、是警察世家！」以此方式侮辱公務員。陳男當場依侮辱公務員、公然侮辱罪嫌逮捕胡男，並依法移送檢方偵辦；苗栗地方法院一審判決拘役40天、併科罰金4萬元，胡男自認無罪聘請律師上訴，結果逆轉獲判無罪。

▲苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

胡男辯護律師主張，依照憲法法庭113年度憲判字第5號判決意旨，已限縮侮辱公務員的適用範圍，胡男講「他媽的」言詞之時，已經移車至旁邊加油島、並順向完成加油，已無影響告訴人（陳姓警員）執行公務；而且「他媽的」這句，並不是在罵警員，「找死」、「白目」這些話也沒有反覆出現，依照實務判決，單純罵這些字詞也是判無罪，只是單純口頭抱怨，不能因為被告講話不好聽，就讓他陷入被刑事責任規範的風險。

合議庭認為，被告順向加油後，陳姓警員到場調解糾紛的目的應已達成，出於善意繼續跟隨至順向加油島，已不屬執行公務行為，被告因不滿告訴人跟隨，出言「他媽的」、「你找死喔」、「白目」，被告狡辯是對加油島講，雖是卸責之詞，這些短暫言語攻擊，也無反覆、持續出現情況，但綜合看來，客觀上是否有妨害公務員執行公務，均有疑義。

▲苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

法官認為，被告發言的表意脈絡、目的及手段審查之，符合憲法法庭113年憲判字第3號及第5號判決意旨，認應予限縮而不得以刑法處罰的範疇；因此，難以刑法第309條第1項之公然侮辱罪、第140條第1項侮辱務公務員罪處分被告，判決胡男無罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
宜蘭妹約吃飯遭性侵！傳訊求救「我被強」
全日空客機「撞空橋」　撞擊瞬間畫面曝！
陸女「春節1服務」8天爽賺6.8萬！　一票人驚呆了
葛萊美明登場！台灣2團隊入圍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宜蘭妹約吃飯遭性侵！色友人辯是情侶　傳訊求救「我被強」成證據

工程師逆向闖加油站　還辱警「他媽的」　無罪理由曝

快訊／屏東汽車碰撞機車　女騎士失去呼吸心跳搶救中

快訊／台中民宅烈火沖天！疑騎樓廢棄機車引燃　恐怖影像曝

遭殺害小工今頭七！女兒跪地招魂10分鐘擲嘸筊　妹妹呼喚獲聖筊

雲林男酒駕又闖紅燈！撞飛騎士、14歲乘客　2人多處骨折送醫

外籍女定情金手鍊遺落月台　鐵路警及時找回...她大讚高效率！

年假最後一天出海捕魚　雲林漁民不慎落海！送醫搶救不治

衝上東門圓環「撞爛裝置藝術」！金門男嚇壞　肇事原因釐清中

獨／后豐鐵馬道事故！少年撞上輪胎堆　門牙斷裂滿臉血

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

2歲兒趁爸睡覺拿手機打傳說　爸見排位數據全0：會被檢舉吧

宜蘭妹約吃飯遭性侵！色友人辯是情侶　傳訊求救「我被強」成證據

工程師逆向闖加油站　還辱警「他媽的」　無罪理由曝

快訊／屏東汽車碰撞機車　女騎士失去呼吸心跳搶救中

快訊／台中民宅烈火沖天！疑騎樓廢棄機車引燃　恐怖影像曝

遭殺害小工今頭七！女兒跪地招魂10分鐘擲嘸筊　妹妹呼喚獲聖筊

雲林男酒駕又闖紅燈！撞飛騎士、14歲乘客　2人多處骨折送醫

外籍女定情金手鍊遺落月台　鐵路警及時找回...她大讚高效率！

年假最後一天出海捕魚　雲林漁民不慎落海！送醫搶救不治

衝上東門圓環「撞爛裝置藝術」！金門男嚇壞　肇事原因釐清中

獨／后豐鐵馬道事故！少年撞上輪胎堆　門牙斷裂滿臉血

春節後上班首日車流量恐暴增　新北調撥車道2／3恢復運作

宜蘭妹約吃飯遭性侵！色友人辯是情侶　傳訊求救「我被強」成證據

樂天女神穿旗袍裝「炸D級美胸」曲線全都露！　放送粉絲福利認：被撐大

他們都是被本業耽誤的XXX！楊祐寧廚藝超強　張景嵐當老闆兼算命師

駕駛挨罰3千怨「遇到路隊長」　法官打臉：你沒打方向燈

惡霸犬發現貓媽「要生了」想陪產　遭請離場結果孕婦追出來

工程師逆向闖加油站　還辱警「他媽的」　無罪理由曝

葛萊美明登場！台灣2團隊入圍　女神卡卡、火星人致敬洛杉磯野火受災戶

快訊／屏東汽車碰撞機車　女騎士失去呼吸心跳搶救中

低空經濟熱潮下　大陸無人機操縱員人才缺口達百萬

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

社會熱門新聞

吳靜怡遭警跟蹤　信義分局長自請處分

OL聚餐喝掛　衣服裡竟多一隻手

台中民宅烈火沖天　疑騎樓廢棄機車引燃

雲林男被父母弟「挖喉驅魔」身亡　3人判決出爐

為3千債務殺工人　狠心工頭收押禁見

癌婦摘子宮誤傷尿路　台大連帶判賠20萬

花蓮單車男與新自強號碰撞！搶救無效亡

8包茶包賣4500元？他整到警被判關7月

機車撞貨車夫妻慘死！　監視器揭司機「1舉動」超可惡

自小客左轉騎士煞不住猛撞　重機卡進車裡

兄弟檔挖礦竊電157萬度　判賠843萬

遭殺害小工今頭七！女兒跪地招魂10分鐘擲嘸筊

吉伊卡哇引爆衝突！3無照攤商搶地盤當街格鬥

幫帶「行李箱」來台　他被判關6年

更多熱門

相關新聞

警辦案調監視器！撞見面交現場　保婦130萬

警辦案調監視器！撞見面交現場　保婦130萬

北市警局信義分局吳興街派出所警員，在日前因偵辦案件前往捷運信義安和站調閱監視器時，發現1名年輕男子正把證件、收據交給1名婦人，警員立刻在旁邊暗中觀察，並且通知線上警力支援，直到女子將證件等拍照完畢後，將一個紙袋交給年輕男子，警員立刻上前表明身分，確認竟是詐騙面交車手，將他們逮捕偵訊。

油價連2漲！　下周汽油每公升擬漲0.3元、柴油漲0.2元

油價連2漲！　下周汽油每公升擬漲0.3元、柴油漲0.2元

直播罵網友「綠茶婊」男美髮師下場曝

直播罵網友「綠茶婊」男美髮師下場曝

北市警值勤遭撞飛　阿北騎車看熱鬧又出事

北市警值勤遭撞飛　阿北騎車看熱鬧又出事

即／北市警員鳴笛衝現場遭撞飛送醫搶救

即／北市警員鳴笛衝現場遭撞飛送醫搶救

關鍵字：

公然侮辱警員苗栗三義加油

讀者迴響

熱門新聞

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

買新車「最討厭業務送什麼」

震撼3方交易！湖人送走戴維斯

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

第3次飛日本過年！他今年失望：友善程度降了

川普2.0關稅戰！《富爸爸》作者預言3資產崩盤

新春初五「解除禁忌」！命理師曝2事別做

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面