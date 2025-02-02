工程師逆向闖加油站　還辱警「他媽的」　無罪理由曝

▲胡姓工程師逆向加油跟人起口角，警員排解遭辱罵，法官依據憲法法庭判例，判決胡男無罪。（圖／記者楊永盛攝、資料照，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

加油站逆向插隊辱罵警察「他媽的」、「白目」竟然獲判無罪！一名胡姓碩士工程師，開車逆向插隊加油跟其他顧客爆發口角，陳姓警員前往排解遭胡男辱罵「他媽的」，一審原依公然侮辱罪嫌判處拘役40天；胡男上訴後逆轉，法官引據憲法法庭113年憲判字第5號判決精神，以胡男當場已順向加油、警員執勤目的已達到等理由，撤銷原判決、改判胡男無罪。

法官調查，被告胡姓男子前年7月30日14時16分許，在苗栗縣三義鄉某間加油站內，因逆向開車進入加油站，引發排隊等候的其他加油顧客不滿，雙方爆發激烈爭執、口角，加油站長趕緊打110請求警方到場處理。

苗栗警分局龍騰派出所陳姓警員獲報到場處理，胡男涉嫌向陳姓警員辱罵「他媽的」、「你找死喔？」、「白目」等語，並反嗆「我家中有錢、是警察世家！」以此方式侮辱公務員。陳男當場依侮辱公務員、公然侮辱罪嫌逮捕胡男，並依法移送檢方偵辦；苗栗地方法院一審判決拘役40天、併科罰金4萬元，胡男自認無罪聘請律師上訴，結果逆轉獲判無罪。

胡男辯護律師主張，依照憲法法庭113年度憲判字第5號判決意旨，已限縮侮辱公務員的適用範圍，胡男講「他媽的」言詞之時，已經移車至旁邊加油島、並順向完成加油，已無影響告訴人（陳姓警員）執行公務；而且「他媽的」這句，並不是在罵警員，「找死」、「白目」這些話也沒有反覆出現，依照實務判決，單純罵這些字詞也是判無罪，只是單純口頭抱怨，不能因為被告講話不好聽，就讓他陷入被刑事責任規範的風險。

合議庭認為，被告順向加油後，陳姓警員到場調解糾紛的目的應已達成，出於善意繼續跟隨至順向加油島，已不屬執行公務行為，被告因不滿告訴人跟隨，出言「他媽的」、「你找死喔」、「白目」，被告狡辯是對加油島講，雖是卸責之詞，這些短暫言語攻擊，也無反覆、持續出現情況，但綜合看來，客觀上是否有妨害公務員執行公務，均有疑義。

法官認為，被告發言的表意脈絡、目的及手段審查之，符合憲法法庭113年憲判字第3號及第5號判決意旨，認應予限縮而不得以刑法處罰的範疇；因此，難以刑法第309條第1項之公然侮辱罪、第140條第1項侮辱務公務員罪處分被告，判決胡男無罪。