9旬翁走不動坐路邊　「免客氣啦！」土城警霸氣照料助返家

▲蘇姓老翁走不動，婉拒警方協助，警員霸氣回應免客氣。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區一名9旬老翁呆坐在中央路一段路邊，民眾詢問發現，老翁疑似體力不支，無法自行正常行走，立即通知警方協助。警員抵達，聯絡救護人員，所幸生命徵象都正常。但老翁卻感到不好意思，想自己離開返家，在警員勸阻下，送往派出所休息並通知家屬前來接送。

據了解，住在新北市三峽區的91歲蘇姓老翁，1月10日獨自離家搭公車到土城，下車後走到一半感到體力不支，就坐在路旁休息。民眾見狀，擔心蘇翁發生危險，立即撥打110請警方協助處理。警員蔡明宜及張嘉晟到場，發現蘇翁意識清楚，只是腿腳不好無法再自己行走，便將其護送回派出所安置。

蘇翁剛開始表示，不好意思麻煩警方，休息一下就可以自己搭車返家，但警員霸氣的回覆「免客氣啦！」攙扶他上警車回到警局，並提供水及便當享用。聯繫上蘇翁家屬後，讓其帶回返家休息。

▲警員將老翁帶返所照料，並通知家屬前來帶回。（圖／記者陸運陞翻攝）

土城分局提醒，民眾家中若有高齡長者，務必多加留意看顧，也提醒外出記得配帶證件或失智手環，或在衣物標示姓名和聯絡電話，以利員警能迅速辨識身分並聯繫家屬。