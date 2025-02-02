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初五迎財神！專家教你「準備供品」　4重點注意小心財氣外流

▲▼初五求財，不少民眾到八里五福宮拜拜，祈求新的一年財運亨通。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲過年期間不少民眾都會到廟宇祈求。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者趙于婷／台北報導

今日初五迎財神，究竟該注意些什麼呢？「神佛解讀專家」阿谷老師指出，迎財神需要準備一些供品和鞭炮，祈求財神賜福，另也要注意4大重點，以免財氣外流。

阿谷老師說，農曆正月初五又稱「破五」，有破除禁忌、清除晦氣的含義，是送走舊年霉運、迎財神的重要日子，因此許多人會在這一天祭拜財神爺，這天也是開市吉日，藉此祈求新的一年財運亨通、生意興隆。

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不過迎財神要留意方式和步驟，在供品準備上要準備「五果、金紙元寶、酒水和糖果」，象徵五福臨門，例如蘋果平安、橘子吉利、鳳梨旺盛；金紙元寶祈求財神賜福，燒化金紙象徵送上財富；酒水和糖果象徵未來財運甜蜜順利。

祭拜時間建議在初五早上時段祭拜最好，位置可放在大門口或財位方向（家中東南方位），將供品擺好、燃香點燭，虔誠祈禱，然後可在門口貼上「迎財納福」、「財源滾滾」等春聯以及放鞭炮增喜氣，象徵開財運、迎新春。

阿谷老師也提醒，迎財神有4點注意事項，第一是初五前需將家中打掃乾淨、清理舊物，象徵送走霉運；第二是避免借錢與欠債，當天不宜借貸或欠錢，以免「財氣外流」；第三是財位不能亂動，要保持財位乾淨整齊，不宜擺放雜物，以免影響財運流通；第四則是心態正向感恩，迎財神時保持正念與感恩心態，相信財神會帶來好運與機會。

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