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一氧化碳中毒恐奪命！彰化祭出最高1萬2千元補助熱水器

▲彰化縣老舊熱水器更換最高補助12000元。（圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化縣老舊熱水器更換最高補助12000元。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為防範一氧化碳中毒，彰化縣消防局已編列2025年預算，提供民眾申請補助。家中燃氣熱水器安裝錯誤、未裝設強制排氣管、陽台加蓋或經訪視有一氧化碳中毒之虞的民眾可向當地消防分隊申請，並委託合格承裝業辦理燃氣熱水器遷移或更換。一般戶最高補助3000元，低收入戶最高補助1萬2000元，每戶限申請1次，額滿為止。

近期新北市八里區及台北市中正區發生一氧化碳中毒案件，造成3人死亡，初步原因疑似熱水器使用不當。彰化縣消防局表示，日前彰化縣也曾發生3起一氧化碳中毒案件，所幸立即採取相關處置措施，未傳重大災害。

▲彰化縣老舊熱水器更換最高補助12000元。（圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化縣老舊熱水器更換最高補助12000元。（圖／彰化縣消防局提供）

消防局提醒民眾，冬季天氣寒冷，使用熱水器或其他燃燒設備時，應保持室內通風，並定期檢查設備是否正常運作，以防止一氧化碳中毒發生。對於防範一氧化碳中毒，應確實遵照「5要」原則。

包括保持環境通風，避免陽台違規使用、加裝門窗及晾曬大量衣物；要有安全認證，熱水器應貼有CNS國家標準及TGAS台灣瓦斯器具安全標誌檢驗合格標示；要選擇正確的型式，室內應使用強制排氣熱水器，屋外式熱水器應設置在室外空曠處；要注意安全的安裝；要注意平時的檢修。

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