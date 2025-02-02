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蛇年4生肖要安太歲！　屬蛇「2個月份出生」要小心健康

拜拜,行香,廟裡祈福,廟宇。（圖／資料照）

▲2025是蛇年，有4個生肖記得去安太歲。（圖／資料照）

記者李芷萱／綜合報導

2025年是蛇年，許多人會在新年時到廟裡點光明燈，祈求新的一年順順利利，知名命理專家柯柏成也提醒，在2025乙巳蛇年有4個生肖記得要點光明燈安太歲。另外，屬蛇且生日在農曆三月和十月出生的民眾，要小心健康和身體問題。

明年是乙巳蛇年，在這一年屬蛇的民眾稱為「值太歲」或「座太歲」，需要注意的是屬蛇的人是「自刑」容易為主管或長輩的事情煩惱，柯柏成也指出，屬蛇民眾若在農曆三月出生，要小心健康問題，農曆十月出生也是，外加還要在注意車關血光，若時間允許可以安排健康檢查。

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蛇年被正沖的生肖是「豬」，在這一年要多留意長輩的健康，做生意的人契約要白紙黑字寫清楚、也容易發生意見不合的情況，建議能進行公正流程就做，避免誤會；屬虎的人則是「害太歲」，容易在和人溝通時遇到問題，尤其是正月或七月出生，可以調整溝通的方式、在人際關係上多用心。

最後則是屬猴的民眾會遇上「刑破太歲」，容易遇到小人和破財，柯柏成指出，尤其是農曆正月、七月和十月出生的民眾，更要注意和朋友的合夥投資，就算有朋友介紹和推薦投資也要小心，同時盡量不要有借貸關係，避免「站著借出去，跪著求還錢」。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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