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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄點將／綠市長初選群雄出線1重點　想守住更要走出「悶政治」

▲▼民進黨2026高雄市長可能人選，許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨2026高雄市長可能人選，許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

面對2026年選戰，高雄市長陳其邁能否順利交棒？因相較於國民黨早早定立委柯志恩一尊，民進黨目前包括前勞動部長許銘春及立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑共5人都表態有意投入，群雄並起，還有被視為黑馬的總統府秘書長潘孟安空降傳言仍未間斷，都讓高雄選情成為關注焦點。

盤點綠營檯面上人選，許銘春已是「傷兵」，前陣子受勞動部霸凌案影響，又被爆出挪用「就業安定基金」365萬元舉辦演唱會，雖據了解她目前仍有地方行程，也都還會穿上選舉背心，只是能否力挽狂瀾，著實是一大挑戰，會不會選擇棄戰，值得關注。

而觀察其他人，各方皆具實力。同樣是前市長陳菊子弟兵的賴瑞隆、許智傑，兩人在中央、地方都有歷練。當中，賴瑞隆熟悉市政，過去擔任高雄市政府新聞局長期間，更曾成功爭取黃色小鴨策展，成績亮眼；許智傑方面，能在高雄較藍的鳳山選區多次連任，地方實力雄厚不在話下，近期在立法院更成功炒熱幾波聲量，積極強化選民心中戰將形象。

另外，表態「沒有派系」的邱議瑩，與現任高雄市長陳其邁關係好，性格直率、敢言，卻也有其柔軟一面，抗癌成功後，為幫助更多癌症病友，更推動《再生醫療法》近10年，去年終順利三讀。至於正國會的林岱樺，這回選舉早早投入準備，各民調皆拿下第一，而她過去2018年爭取提名時，最終排名第二，僅輸給陳其邁，穩扎穩打的地方經營，讓她獲在地支持。

地方人士分析，由於高雄幅員遼闊，只要有人能在高雄有跨出區域的知名度，就容易在初選拔得頭籌，而在成功出線、整合後，會受到檢驗的，就是候選人的價值觀、談吐以及格局。

有綠營人士則指出，當前藍綠對抗的氛圍下，從互喊罷免就可看出支持者已按耐不住，眼看立院僵局無解，想要在選舉獲得人民支持，必須能開闢保衛台灣、捍衛高雄的防線，讓人看到「悶」政治的希望，當然更能脫穎而出，而更關鍵的，則是在同黨競爭大傷元氣的前車之鑑下，這回應要如何成功整合？

該人士說，在陳其邁尚未表態支持人選的情況，加上中央也尚未決定是否空降人選，目前大部分綠營的支持者仍在觀望，並希冀陳其邁能出手整合，才能幫助綠營團結凝聚、打贏勝仗。

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