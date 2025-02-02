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檢察官來電稱涉案恐嚇　她嚇瘋「秒交出98萬現金」才發現被騙

▲▼手機通話,電磁波。（圖／記者洪巧藍攝）

▲受害者接到自稱是檢察官的電話。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

詐騙集團手法推陳出新且層出不窮，國內假投資、假交友詐騙案件頻傳，有受害者指出，「桃園市政事務所」專員的電話，指控其身分遭冒用，涉及詐騙、洗錢等重大案件，要求配合偽裝調查，在對方層層威脅與恐嚇之下，最終交出98萬元的現金，事後才驚覺遭到詐騙。

根據內政部警政署「165全民防騙網」的詐騙案例指出，受害者接到一通自稱「桃園戶政事務所」的專員來電，對方語氣嚴肅地指控其證件被冒用，涉及刑事案件。隨後，電話被轉接至一名自稱「吳檢察官」的人，聲稱案件已進入司法程序，必須採取假扣押動產及不動產的方式來證明清白，同時要求她照三餐回報位置。

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「吳檢察官」的專業語氣讓她感受到緊張與恐慌，沒辦法冷靜思考，照著對方的指示，先提領數筆新臺幣十萬元，再將98萬元面交給一位自稱「林書記官」的人。「吳檢察官」隨後通知她，之後再約面交補足假扣押的剩餘金額。

然而，就在準備出門面交110萬元時，接到警方的電話，剛剛逮捕了一名車手，看到車手身上有她的個人資訊，提醒她已經陷入一場詐騙，才驚覺被詐騙，「雖然警方及時介入，但此前已交付的98萬元，恐怕再也追不回來了」。

內政部警政署提醒，這是典型的假檢察官詐騙手法，目的是透過假冒公務人員身份及恐嚇手段，迫使受害者在恐慌中交出金錢，「無論是誰，只要提到『面交』交付金錢，絕對是詐騙，檢察官、警察不會電話辦案，不會電話製作筆錄」，且檢察官、警察來電稱涉案，要扣押財產，一定是詐騙，若接獲類似電話應冷靜應對，並立即撥打165反詐騙專線求證。

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