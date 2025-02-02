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麥當勞得來速「出示VIP小卡」3餐點只要10元！他問1句　全場超尬

▲▼保時捷在得來速門口自撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲麥當勞得來速。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「美西太太」透露，先生載著鄰居好友去買麥當勞得來速，掏出一張神奇小卡「得來速VIP」，詢問店員妹妹「這張卡需要貼在擋風玻璃上嗎？」妹妹笑著喊不需要，場面一度尷尬。其實只要透過得來速購買餐點，出示「VIP貴賓卡的畫面」，就可以加10元購買薯條、蛋捲冰淇淋、薯餅。

「先生返台後最大打擊！」美西太太在粉專發文，先生好不容易拿到了一張得來速VIP卡，滿心期待第一次使用它，先生載著鄰居好友一起去麥當勞點餐，準備體驗這張卡的特權。點餐時，先生好奇問店員「不好意思，請問我這張卡需要貼在擋風玻璃上嗎？」

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店員妹妹忍不住偷笑了一下，然後憋住笑意回答「其實你貼不貼、愛貼哪都可以。」這個回答讓先生頓時有如被閃電擊中一般，失望地追問「所以就算沒有這張卡，我只要經過說要加10元，就可以點薯條或蛋捲冰淇淋？」店員妹妹微笑著，並禮貌地感謝他們光臨。

▲▼ 。（圖／翻攝自麥當勞LINE）

▲優惠3選1。（圖／翻攝自麥當勞LINE）

貼文曝光，網友笑翻，「當你沒帶的那天，小姐姐就會要你出示卡片了」、「我累積了兩張，現在已經是WIP了」、「我有遇過堅持要看貼紙的，但他從外面看不到，我只好從裡面撕下來拿給他看」、「一直以來都是，也可以在網路上搜尋得來速VIP，出示網頁畫面就可以了」。還有網友指出，「其實你照片那張VIP卡那是發給機車的，有分車貼跟小卡兩種版本，機車版本那個洞是讓你們串在鑰匙圈上的」。

根據麥當勞官網指出，只要出示VIP貴賓卡的畫面，下載或截圖都可以，就可立即享得來速VIP優惠，有薯條、蛋捲冰淇淋、薯餅可選擇，每車每次消費僅優惠一次，優惠期間至2025年12月31日止。

本文獲「美西太太」授權轉載。

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