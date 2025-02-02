天天都是情人節　12星座保持熱戀甜蜜祕訣大公開

▲面對水象星座，別忘給他們滿滿的安全感。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

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《星座好朋友》為大家整理出和12星座維持熱戀的祕訣有哪些小撇步呢，一起參考看看。

替他製造浪漫

金牛座、處女座、魔羯座

這些星座的人比較保守，他們在愛情裡很重視小細節，可能一般人比較看不到的、不在意的，在他們眼裡都特別重要。雖然平時他們不擅長說什麼好聽的話或製造驚喜，但他們會努力的學習，這就是他們對這段感情的態度。因此時不時準備一些小驚喜、小浪漫，會讓他們有種受寵若驚的感覺，也能讓你們的感情甜蜜而浪漫。

試著理解他

雙子座、天秤座、水瓶座

這些星座的人可以說是人緣最好的一群了，身邊總是圍繞著許多人，身邊的桃花也從來沒有少過。縱使自己沒有特別的意思，也總會有許多條件不錯的對象來靠近，因為不擅長拒絕，所以常常被人誤會成愛搞曖昧，但他們在愛情裡可以說是很專情的，雖然不會因為愛情就和之前的朋友劃清界線，但他們很清楚什麼事該做與不該做。想和他們維持好的戀愛關係，最重要的就是要理解、信任他們。

▲為金牛的他準備些小驚喜和浪漫，讓彼此感情持續升溫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

愛他就給他安全感

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

這些星座的人很需要愛情，總在尋找最適合自己的那一個，但他們對自己其實是很沒有自信、甚至是有點自卑的。因為這樣的原因，讓他們總是特別容易缺乏安全感，常常疑神疑鬼的擔心，他們通常用情很深也特別敏感，在熱戀期的時候特別讓人感到甜蜜。想要維護好這戀情，就讓他們感受到你的愛和給他們足夠的安全感。

常和他見面

牡羊座、獅子座、射手座

這些星座的人充滿熱情、行動力強，他們在愛情中是很看中雙方互動的。若想要和這些星座維持好的戀愛關係，那絕對不能將他們冷落太久，一點點的忽冷忽熱可能會勾起他們對你的征服欲，但若是冷得太久，只會冷掉他們對你的感情，尤其是在意見不合時，千萬記得面對面溝通將事情解決，他們脾氣來得快去得也快，尤其見到你時就特別容易心軟，常常哄個兩句情緒就好了。常常見面也是能夠維持和他們關係的方式，就算無法真的見到面，也能用視訊來讓他們看到你的樣子，這能讓他們感到安心，對這段感情也更有信心。