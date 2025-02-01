土城中華陸橋功成身退　新北持續推動人行陸橋減量

▲土城中華陸橋拆除後，周邊人行道環境將豁然開朗，呈現嶄新的市容面貌。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府持續推動「城市減法工程」，致力於改善市容景觀與提升市民通行便利性。2024年1月18日，位於土城區的中華陸橋正式拆除，成為新北市升格以來拆除的第58座人行陸橋。目前全市尚有96座人行陸橋，市府將持續評估使用率低的陸橋進行拆除，以打造更友善、無障礙的生活環境。

▲土城中華陸橋（圖為拆除前照片）。

新北市養工處表示，中華陸橋因使用率低，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由土城區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表和里長在拆除前進行會勘取得共識，並試辦一個月封閉改變民眾通行習慣，在無反對意見後，於1月17日深夜至18日清晨順利拆除大梁，隨後於24日將周邊人行道等設施恢復完成後，土城中華路2段的街景立即豁然開朗，呈現嶄新的市容面貌。

工務局長馮兆麟指出，養工處在拆除後的中華陸橋原址設置QR Code地磚，市民朋友可以到現場用手機掃描連結至紀錄陸橋歷史的「橋誌」，即使陸橋的實體已消失，但陸橋與人們之間的記憶和情感可以永久留存。在以人為本打造無障礙生活環境的政策目標下，市府將持續針對使用率低的陸橋辦理評估拆橋作業，以提升市容景觀。