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單身10年竟生了！水族館整缸母鯊「迸出小鯊」　員工喊：難以置信

路易斯安那州一家水族館，1月初迎來膨脹鯊寶寶。（圖／翻攝自X）

▲ 路易斯安那州一家水族館，1月初迎來膨脹鯊寶寶。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

美國路易斯安那州（Louisiana）一家水族館，近日發生整缸都母鯊所在的水族箱中，竟「迸出小鯊」的情況，不確定究竟從何而來。

母鯊單身10年竟「迸出小鯊」　工作人員：證明了生命總會找到出路

▲ 路易斯安那州一家水族館，1月初迎來膨脹鯊寶寶。（圖／翻攝自X）

根據《紐約郵報》等美媒報導，位在路易斯安那州的什里夫波特水族館（ShreveportAquarium），1月4日迎來一隻膨脹鯊（swell shark，又稱為氣球鯊，balloon shark）新生小鯊魚，據館內工作人員表示，這顆卵約8個月前在一個「雌鯊缸」中被發現。

膨脹鯊原產於東太平洋，能透過水或空氣使身體膨脹以嚇阻捕食者聞名，工作人員按照丘馬什語中鯊魚的單詞「onyoko」，將這隻小鯊魚取名為「洋子」（Yoko）。

報導也引述了館長巴里克（Greg Barrick）說法，稱小鯊魚出生有兩種可能性，首先是「單性生殖」（Parthenogenesis），類似狀況如經典電影《侏羅紀公園》(JurassicPark) 系列中所描述，科學家為了控制侏羅紀公園中的恐龍，將所有動物的性別控制為雌性，從養育角度來看，雌性更加方便，但是由於從琥珀中找到的恐龍基因存在缺失，科學家使用了現存兩棲類或爬行類的基因進行補充，卻導致本應只有雌性的恐龍為了繁衍需求出現了雄性。

據了解，這情況普遍在植物和無脊椎動物中很常見，但在脊椎動物中較罕見。根據史密森尼國家自然史博物館的假說，單性生殖發生在雌性缺乏雄性情況下。

另外，巴里克還指出，這隻小鯊魚有可能是「延遲受精」（delayedfertilization）的結果，即交配很久之後才發生受精。然而，自2014年以來，由於產下寶寶的母鯊就未有與公鯊接觸過，因此似乎不太可能。他也套用電影中的台詞，「這種情況令人難以置信，顯示了物種的適應力，這真的證明了生命總會找到出路」。

母鯊單身10年竟「迸出小鯊」　工作人員：證明了生命總會找到出路

▲ 路易斯安那州一家水族館，1月初迎來膨脹鯊寶寶。（圖／翻攝自X）

 

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